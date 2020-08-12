Москвичей в рамках реновации переселят в три этапа

Переселение жителей Москвы в рамках городской программы реновации пройдёт в три этапа – с 2020 по 2032 год. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на график переселения. Согласно документу, в течение ближайших 12 лет московские власти намерены переселить 880 тысяч горожан из 4230 зданий.
170 тысяч жителей из 930 домов будут переселены на первом этапе – с 2020 по 2024 год. Сравнительно малое число переселенцев на первом этапе власти связывают с нехваткой земельных участков под застройку стартовыми домами.
Программа реновации жилья утверждена московскими властями в 2017 году. Под снос должны пойти более пяти тысяч домов. Переселенцы должны получить равнозначное жильё в пределах своего района. Исключение – Зеленоград и Новая Москва. Там переселение идёт в пределах округа.
- Программа реновации предусматривает снос домов, построенных главным образом в 1960-е годы, и строительство на их месте новых. Мэрия обещала, что средняя высотность новых домов будет не более 14 этажей, на практике нередко возводятся более высокие дома.
- Против реновации протестовали многие активисты, указывая, что плотность населения после реновации станет заметно выше, возникнет дефицит социальных объектов и парковочных мест.
- По закону, у жителей домов, которые предполагается включить в программу, собирают отзывы. При этом мнение жителей носит рекомендательный характер, и окончательное решение о сносе того или иного дома принимают чиновники. В феврале "Открытые медиа" сообщали о случаях фальсификации отзывов москвичей за реновацию.
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