Москвичей в рамках реновации переселят в три этапа

Переселение жителей Москвы в рамках городской программы реновации пройдёт в три этапа – с 2020 по 2032 год. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на график переселения. Согласно документу, в течение ближайших 12 лет московские власти намерены переселить 880 тысяч горожан из 4230 зданий.

170 тысяч жителей из 930 домов будут переселены на первом этапе – с 2020 по 2024 год. Сравнительно малое число переселенцев на первом этапе власти связывают с нехваткой земельных участков под застройку стартовыми домами.

Программа реновации жилья утверждена московскими властями в 2017 году. Под снос должны пойти более пяти тысяч домов. Переселенцы должны получить равнозначное жильё в пределах своего района. Исключение – Зеленоград и Новая Москва. Там переселение идёт в пределах округа.