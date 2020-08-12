Псковский городской суд отказал эксперту Ольге Якоцуц в иске на 500 тысяч рублей к журналистке Светлане Прокопьевой. Эксперт обвиняла Прокопьеву в том, что она порочит деловую репутацию Якоцуц в своём фейсбуке, передаёт “Север.Реалии”.

Психолог Ольга Якоцуц была экспертом по делу Светланы Прокопьевой, которую осудили по статье "Оправдание терроризма" из-за текста с размышлениями о причинах взрыва в здании ФСБ по Архангельску. На суде адвокаты Прокопьевой требовали исключить экспертизу, которую Якоцуц делала вместе лингвистом Юлией Бойковой. В фейсбуке журналистка предположила, что эксперт может выступить в суде “на стороне зла”.

Старший юрист Центра защиты СМИ Светлана Кузеванова, которая представляет интересы Прокопьевой, в суде сообщила, что считает требования Якоцуц незаконными.