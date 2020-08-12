Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд отказал в иске на полмиллиона эксперту из дела журналистки Прокопьевой

Светлана Прокопьева

Псковский городской суд отказал эксперту Ольге Якоцуц в иске на 500 тысяч рублей к журналистке Светлане Прокопьевой. Эксперт обвиняла Прокопьеву в том, что она порочит деловую репутацию Якоцуц в своём фейсбуке, передаёт “Север.Реалии”.

Психолог Ольга Якоцуц была экспертом по делу Светланы Прокопьевой, которую осудили по статье "Оправдание терроризма" из-за текста с размышлениями о причинах взрыва в здании ФСБ по Архангельску. На суде адвокаты Прокопьевой требовали исключить экспертизу, которую Якоцуц делала вместе лингвистом Юлией Бойковой. В фейсбуке журналистка предположила, что эксперт может выступить в суде “на стороне зла”.

Старший юрист Центра защиты СМИ Светлана Кузеванова, которая представляет интересы Прокопьевой, в суде сообщила, что считает требования Якоцуц незаконными.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG