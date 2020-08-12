Акции женщин против насилия прошли по всей Белоруссии

Женщины по всей Белоруссии вышли с цветами в руках на уличные акции – против жестких разгонов силовиками выступлений за пересмотр итогов президентских выборов.

Первыми на акцию в среду вышли около 250 женщин в белых одеждах в Минске. Они собрались у Комаровского рынка, где выстроились в цепь. "Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов! Мы пришли без оружия - так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", – говорили активистки. Проезжающие машины сигналили в знак солидарности. После того, как милиция потребовала прекратить несанкционированную акцию, её участницы возложили цветы и стали расходиться, заложив руки за голову.

Инициатива нашла отклик в других городах, отмечает агентство Tut.by. По его данным, более 120 девушек с белыми букетами встали возле торгового центра "Спектр" в Уручье. К их цепи присоединялись и мужчины. А водители также сигналили в ответ, проезжая мимо. Женщины говорили, что задержаний не боятся.

В Витебске на акции задержали 15 женщин. Их привезли в РОВД и практически сразу отпустили. В Бобруйске в цепь встали около 35 женщин и несколько мужчин. В Могилёве задержали 4 участниц мирного выступления.

Тем временем МВД Белоруссии впервые официально признало, что использовало против демонстрантов на акциях с требованием пересмотра результатов выборов огнестрельное оружие и боевые патроны. По словам официального представителя ведомства Ольги Чемодановой, это произошло во вторник вечером в Бресте. Как сказала Чемоданова, оружие было применено против "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" после того, как их не удалось остановить с помощью предупредительных выстрелов. Один человек был ранен.

Во вторник корреспондент Белорусской службы Радио Свобода нашел на месте столкновений митингующих с ОМОНом резиновые пули и несколько гильз. Одна из них является гильзой от холостого патрона, другая – от боевого.

Стихийные выступления против победы на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко начались вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков и оглашения властями предварительных итогов голосования. Лукашенко, по данным ЦИКа, получил на выборах более 80 процентов голосов избирателей, тогда как его основной соперник – кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – набрала менее 10 процентов голосов.

Оппозиция проводила свой подсчёт голосов, который показал противоположный результат.

За три дня протестов в Минске и еще более 20 городах страны были задержаны свыше 6 тысяч человек, пострадавших – около 250. Также, по официальным данным, есть один погибший. В столкновениях с протестующими ОМОН применял водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во вторник стало известно, что Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, куда некоторое время назад она вывезла своих детей. В видеообращении Тихановская сказала, что оказалась перед сложным выбором и приняла сложное для себя решение. Кандидат также призвала белорусов не противостоять милиции и не выходить на площади, подчеркнув, что не хочет крови и насилия.