В Белоруссии четвёртые сутки продолжаются стихийные протесты

Стихийные акции протестов продолжились по всей Белоруссии в среду, четвёртые сутки подряд.

Выступления начались вечером 9 августа, после завершения президентских выборов. Участники протестов считают, что власти сфальсифицировали результаты голосования, по которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он баллотировался уже на шестой срок и, по данным ЦИКа, набрал более 80 процентов голосов.

12 августа, ближе к вечеру, СМИ сообщили, что Минский метрополитен объявил о закрытии в целях безопасности ряда станций, в частности "Октябрьской", "Купаловской", "Площадь Ленина", "Площадь победы". Тем временем около отдельных станций метро начали собираться протестующие.

Одна группа активистов в Минске двинулась колонной мимо пощади Якуба Коласа, в сторону площади Победы. Руки у людей были подняты, некоторые были с цветами. Проезжающие машины сигналили в ответ, передаёт "Интерфакс".

У станции метро "Петровщина" участники другой акции по несколько минут выходили на дорогу и блокировали движение на проспекте Дзержинского, в районе "МакДональдса" они полностью перекрыли движение из центра. Сюда несколько раз приезжал автозак с ОМОНом, участников акции разгоняли, но они снова собирались, передаёт Tut.By.

В Гомеле, по информации Белорусской службы Радио Свобода, после задержания скончался 25-летний местный житель. Он умер в больнице, куда его доставили в автозаке 9 августа. Радио Свобода сообщило об этом со ссылкой на мать погибшего. Она говорит, что у её сына, Александра, были проблемы с сердцем, и что он не участвовал в протестах. "Поехал вечером к девушке. Его поймали где-то в центре", - рассказала мать умершего, отметив, что искала его все эти дни, и наконец услышала, что её сын в морге.

Предыдущие три дня протестов во многих городах Белоруссии заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули, водомёты. В среду МВД страны впервые признало использование летального оружия в Бресте.

Среди участников стихийный выступлений 12-го августа было много женщин в белой одежде. Они выстраивались в цепочки, с цветами в руках, протестуя против жестокости силовиков и требуя пересчета голосов на выборах президента. Такие акции проходили в Минске, Витебске, Могилёве.

В белорусской столице в среду на акцию против насилия вышли более 130 медиков. Они собрались в белых халатах на проспекте Дзержинского, у медуниверситета, с цветами и плакатами. По словам врачей, они вышли, чтобы показать, что "все мы вместе".

В среду также стало известно о новых задержаниях журналистов, в том числе обозревателя Белорусской службы Радио Свобода Виталия Цыганкова. Его избили, после чего доставили в милицию вместе с супругой Ольгой.

Телеведущий программы "Арсенал" на "Беларусь 1" Владимир Бурко ушел с канала, записав обращение к военным. "Пять лет я рассказывал, что наша армия самая доблестная и сильная…", - говорит ведущий, подчеркивая, что никогда бы не подумал, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, могут быть применены против своего народа – против мирного населения.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, комментируя Радио Свобода события в Белоруссии, обратилась к Лукашенко со словами: "Уходите, пока не поздно!". По словам Алексиевич, протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как они голосовали.

За дни протестов в Белоруссии были задержаны тысячи людей. В столкновениях с ОМОНом пострадали не менее 250 активистов. Также есть пострадавшие среди силовиков.

Александр Лукашенко настаивает, что протесты в стране организованы "кукловодами из-за рубежа", которые управляют "нашими овцами". ЦИК заявлял, что предварительные результаты выборов, скорей всего, мало изменятся. Окончательные итоги должны быть подведены до конца недели.