Не простить COVID. Юрий Жигалкин – о некрологах и политике

За два с половиной месяца до президентских выборов в Соединенных Штатах даже некрологи превращаются в инструмент предвыборной агитации. "Вместо того, чтобы присылать венки, вспоминайте о миссис Томас, когда будете голосовать за то, чтобы убрать президента Трампа из Белого дома" – говорится в некрологе 82-летней Сандры Томас, опубликованном в местной газете в Северной Каролине. "Члены нашей семьи верят, что смерть Дэвида не была неизбежной… Они винят в его смерти Трампа, [губернатора Техаса] Эббота и всех политиков, которые не отнеслись к этой пандемии серьезно", – пишет вдова 79-летнего Дэвида Нэги. Эти некрологи внезапно стали достоянием гораздо более широкой аудитории после того, как их процитировала газета The Washington Post и привел в своем комментарии влиятельный журналист Хуан Уильямс. Уильямс на основании некрологов и опросов общественного мнения делает вывод, что пожилые избиратели, как он пишет, "не простят Трампу COVID".

Использование некрологов в качестве иллюстраций настроений избирателей и аргументов в политической борьбе – свидетельство предвыборных страхов и тревог, которые не скрывают ни сторонники Дональда Трампа, ни сторонники Джо Байдена. На бумаге, то есть в интерпретации социологов, Байден удерживает первенство в противостоянии с Трампом с осени прошлого года. Сейчас он в среднем опережает Трампа в общенациональных опросах на 7 процентов, в нескольких ключевых штатах, где будет реально решаться исход выборов, его отрыв составляет чуть больше 4 процентов. Но проблема заключается в том, что никто не может сказать, сколь надежен фундамент этого лидерства Байдена, выдержит ли он первые реальные испытания предвыборной борьбой, а цифрам, приводимым сейчас социологами, особой веры нет, учитывая их фиаско в попытках предсказать результаты президентских выборов 2016 года.

Сторонники Трампа выбирают из набора данных симпатичные им цифры и, например, указывают, что на этом отрезке кампании 4 года назад отставание Трампа от Хиллари Клинтон составляло почти 8 процентов, или копают глубже и вспоминают, что 8 лет назад средний уровень поддержки Барака Обамы, согласно данным социологической службы Rasmussen (почти точно, кстати, предсказавшей исход выборов 2016 года), был точно такой, как сейчас у Дональда Трампа, – около 50 процентов.

Проверку боем, то есть встречами с избирателями, предвыборными митингами, заочными и очными дебатами с Трампом Байден пока не проходил, практически все массовые политические мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса, и кандидат в президенты, как иронизируют критики, заперт в своем подвале. Но, как выясняется, даже его редкие встречи с прессой, проводимые онлайн, представляют опасность для Байдена, который склонен к оговоркам, требующим последующих разъяснений.

Например, во время недавнего интервью с испаноязычной журналисткой Байден противопоставил латиноамериканцев с их, по его мнению, разномыслием и многообразием взглядов единомыслию афроамериканцев. Реплика тут же вызвала саркастические комментарии Трампа, а затем из уст Байдена прозвучало разъяснение, что именно он имел и не имел в виду. Афроамериканцы – костяк электората Байдена, без подавляющей их поддержки он не сможет победить на выборах.

Трамп считает самым серьезным препятствием для себя разрушения, нанесенные пандемией коронавируса

Трамп и его сторонники, ощущая слабое место оппонента, безжалостно привлекают внимание к возрасту Джо Байдена и его умственным способностям. Байден в 77 лет может стать самым пожилым в истории страны президентом. Согласно одному из последних опросов, эта тактика работает: 59 процентов опрошенных считают, что Байден в случае победы не сможет доработать до конца своего четырехлетнего срока, но она не приносит желанного для Трампа результата. Большинство респондентов говорят, что личность его соперника неважна, будут голосовать за или против Трампа.

Трамп, судя по всему, считает самым серьезным препятствием на пути ко второму президентскому сроку разрушения, нанесённые пандемией коронавируса. Белый дом регулярно публикует данные, указывающие на возобновление бурной активности, по крайней мере, в некоторых отраслях сильно пострадавшей от пандемии экономики. Президент своим указом продлевает выплаты пособий потерявшим работу американцам, поскольку депутаты Конгресса не могут договориться об этом. Администрация Трампа заказывает сотни миллионов доз еще не одобренной вакцины против COVID у нескольких производителей, убеждая людей, что вирус будет вот-вот побежден.

Оппоненты Трампа убеждены и убеждают избирателя, что главной проблемой является сам президент, его личность. Президенту инкриминируют гибель американцев из-за неспособности и нежелания своевременно и эффективно отреагировать на пандемию. Ему приписывают авторитарные замашки, расистские чувства, намерение расшатать демократическую систему, критикуя за намерение привлечь войска для восстановления порядка на улицах Вашингтона во время недавних протестов. Трамп настаивает на том, что он обеспечивает право законопослушных граждан на безопасность.

Чьи аргументы возобладают – остается загадкой. Сторонники и противники Трампа давно разошлись по своим углам, их мнения, судя по всему, не меняются. Исход выборов определит небольшая группа колеблющихся, скорее всего, в 3–4 ключевых штатах, та самая группа, которую социологи то ли не заметили 4 года назад, то ли не смогли раскусить её настроений. Сегодня эта группа может быть менее расположена к Трампу, поскольку группа неопределившихся моложе, в её рядах больше женщин и представителей этнических меньшинств.

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США

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