Беларусь: граждане против узурпатора

Уже четвертый день протестов после выборов в Беларуси, которые Александр Лукашенко проиграл. Победитель первого тура Светлана Тихановская фактически была депортирована в Литву под угрозой насилия. Нападения милиции на манифестантов произошли в 25 городах. Задержаны больше 6000 белорусов, многих из которых избили каратели из ОМОНа. За прошедшую неделю в Беларуси задержано 55 журналистов. В Бресте милиция стреляла в демонстрантов.

Со времен нацистской оккупации Беларусь не подвергалась столь масштабным карательным операциям. "Власть, осуществляет погром собственных городов - жестокий, но диффузный, вслепую", - отметил политолог Глеб Павловский.

К чему приведет сопротивление узурпации власти Александром Лукашенко? Каковы уроки кризиса в Беларуси для России? Обсуждают член политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, белорусский политик Антолий Лебедько, вернувшиийся из Беларуси журналист Dailystorm Антон Старков, правозащитник Роман Киселев-Август.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 12 августа в 19:05