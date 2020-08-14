В Минске задержанных отпускают из СИЗО. Некоторых увозят в больницы

В Минске минувшей ночью продолжили отпускать из изолятора на улице Окрестина и из следственной тюрьмы в Жодино задержанных на акциях протеста, которые начались в Белоруссии после президентских выборов.

Выходящие на свободу люди рассказывают об ужасных условиях содержания, избиениях, издевательствах и пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. Многих выходящих из СИЗО увозят в больницы машины скорой помощи.

У здания СИЗО собрались минчане, которые предлагают помочь: дают позвонить близким, развозят по домам, угощают горячим чаем. Некоторых встречают аплодисментами, однако освободившиеся просят не хлопать, так как это может повредить тем, кто еще остается внутри.

По информации Еврорадио , возле СИЗО в Жодино нужны машины, чтобы помочь освобожденным добраться до Минска.

Отпускать задержанных начали вскоре после того, как глава Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова заявила, что власти не нужны "драка" и "война". Она также рассказала, что Александр Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков пообещал, что все задержанные во время акций протеста будут освобождены к 6 утра 14 августа, пишет "Спутник". Он также заявил, что никакого насилия или издевательств над задержанными не было.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за “травмы случайных людей”, пострадавших во время разгона демонстраций в стране. Он заявил, что берёт на себя ответственность за “попавших под раздачу”.

В Белоруссии более тысячи учёных подписали петицию против насилия во время мирных протестов. Подписавшие обращение также возмущаются массовыми фальсификациями и заявляют о недоверии официально озвученным результатам выборов.

ПЭН-Москва, ассоциация "Свободное слово" и Петербургский ПЕН-клуб опубликовали совместное заявление на фоне массовых протестов и их жесткого подавления в Белоруссии, сообщает "Новая газета". "Соседняя страна, с которой мы связаны кровно, кричит на двух языках: белорусском и русском. О тотально сфальсифицированных выборах. Об изгнанных и посаженных за решетку кандидатах. О тысячах жителей Беларуси, избитых, униженных, брошенных в изоляторы", - говорится в обращении. Его авторы призывают всех, кому внятны слова, "стать эхом белорусского протеста. Каждый час нашего молчания оборачивается новыми жертвами",- заявляют они.