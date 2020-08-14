Белоруссия: "живые цепи", митинги рабочих и требования новых выборов

В Белоруссии в пятницу с самого утра возобновились акции протеста против президента Александра Лукашенко и полицейского насилия.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, уже в семь часов на Партизанский проспект в Минске вышли медики в белых халатах и встали в "цепь солидарности".

Продолжаются митинги рабочих ряда государственных предприятий. На митинги с утра собрались сотрудники завода Гродно Азот, Минских кабельных сетей, Минского электротехнического завода.

Появились сообщения о том, что сегодня состоится забастовка работников Минского метрополитена.

У протестов нет единого штаба и оргкомитета, а также единого списка требований - хотя большая их часть повторяется: это освобождение всех участников акций протеста и политзаключённых, наказание виновных в пытках и издевательствах, отставка президента Александра Лукашенко.

Глава избирательного штаба одного из ведущих оппонентов Лукашенко Виктора Бабарико, который находится под стражей, Мария Колесникова, накануне опубликовала список требований. Помимо прекращения насилия и освобождения политзаключённых, в нём также - проведение до 15 сентября новых свободных выборов.

Другой белорусский оппозиционер, Валерий Цепкало, который находится за границей, от имени созданного им Фронта национального спасения требует признать временно исполняющей обязанности президента Светлану Тихановскую - соперницу Лукашенко на выборах, за которую, по мнению участников протестов, в реальности было отдано большинство голосов. Он также призывает назначить новые выборы президента.

Тихановская несколько дней назад выехала в Литву - как утверждается, под давлением со стороны властей. Её штаб, объединившийся со штабами Цепкало и Бабарико, продолжает работу.

Главы МИД стран ЕС сегодня на экстренном совещании обсуждают ситуацию в Белоруссии. Ряд представителей европейских стран высказываются о происходящем очень жёстко. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн назвал джйствия властей Белоруссии "государственным терроризмом" и не исключил введения санкций против ответственных за насилие против демонстрантов. Некоторые представители стран ЕС призывают провести в Белоруссии повторные выборы президента.

Представитель МИД России Мария Захарова накануне выразила обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и заявила о том, что на власти этой страны оказывают давление некие зарубежные силы. Между тем, ряд представителей российских властей и прокремлёвских комментаторов в последние дни резко критикуют как действия белорусских правоохранительных органов, так и политику официального Минска. Член Совета Федерации Алексей Пушков, например, пишет, что "Лукашенко... становится все менее интересен. Таких провалов политика не прощает". А главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян фактически призывает к вводу в Белоруссию российских войск.

Основной акционер компании "Уралхим", российский предприниматель, уроженец Минска Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является, накануне опубликовал открытое письмо, в котором призвал белорусский бизнес, интеллигенцию и политиков создать Комитет национального спасения, а президента Белоруссии Александра Лукашенко - начать переговоры с протестующими. Владелец "Уралхима" также просит руководство России "в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы".