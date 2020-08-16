Против Валерия Цепкало в Белоруссии возбуждено уголовное дело

В отношении незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало на родине возбуждено уголовное дело - о получении взятки. Он объявлен в розыск.

О решении говорится в ориентировке управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Одновременно отмечается, что юристы Цепкало официального подтверждения информации пока не получили.

В субботу сообщалось, что Валерий Цепкало объявлен в розыск на территории России. Как отмечает "Интерфакс", это следует из базы данных розыска российского МВД.

В июне МВД Белоруссии начало доследственную проверку по фактам "противоправной деятельности" Цепкало. 14 июля ЦИК Белоруссии не зарегистрировал бизнесмена кандидатом в президенты, сославшись на нехватку достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Претендент на пост оспорил отказ в Верховном суде, но жалоба была отклонена. Позднее в июле Цепкало уехал в Москву с детьми – из-за опасения быть задержанным. 2 августа стало известно, что он переехал в Киев, где заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

По информации Белорусской службы Радио Свобода, супруга Валерия Цепкало Вероника, которая перед президентскими выборами также покинула страну, опасаясь преследования, сейчас находится на территории Украины. Её муж написал в соцсетях, что после нескольких часов пребывания на российско-украинской границе Веронике и их детям разрешили проехать на Украину.