В белорусских изоляторах остаются десятки задержанных на протестах

В белорусских изоляторах после задержаний на протестных акциях, начавшихся после президентских выборов, остаются 122 человека.

Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно, заявили в понедельник в министерстве внутренних дел.

Всего на протестах с требованием пересчёта голосов и отставки с поста главы государства Александра Лукашенко были задержаны около 7 тысяч человек. При жёстких разгонах акций милицией и ОМОНом пострадали сотни людей. Власти официально подтвердили гибель одного демонстранта. По информации ряда СМИ, до сих пор ничего не известно о местонахождении порядка 80 задержанных на акциях. Выходящие на свободу люди рассказывали об ужасных условиях содержания, избиениях, издевательствах и пытках. Многих из мест временного содержания сразу увозили в больницы машины скорой помощи.

Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, за решёткой по-прежнему остаются незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико, оппозиционные политики Николай Статкевич, Павел Северинец, известный блогер Сергей Тихановский, жена которого, Светлана, стала главным соперником Александра Лукашенко на завершившихся 9 августа выборах президента.

Глава МВД Юрий Караев на днях извинился за "травмы случайных людей", пострадавших во время разгона демонстраций в стране, и подчеркнул, что берёт на себя ответственность за "попавших под раздачу". Одновременно Караев заявил, что полицейские – "не палачи и не сатрапы, а спасают целостность государства".

Среди тех, кто высказался против насилия в отношении участников протестных акций, белорусские правозащитники, ученые, деятели искусств. Критика звучит и из других стран. "Прекратить использование силы против своего народа" Александра Лукашенко призвали, в частности, президенты стран Балтии и Польши. Главы МИД стран ЕС, а также в руководстве Великобритании предупредили о возможности санкций в отношении лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов.