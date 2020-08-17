Компания бывшего зятя Путина перестроит особняк в центре Москве

Компания Кирилла Шамалова получила разрешение на строительные работы в особняке на Гоголевском бульваре в центре Москвы, пишет РБК со ссылкой на реестр разрешений департамента культурного наследия Москвы. Здание XIX века приспособят под офисы и апартаменты.

Особняк бывшей Московской удельной конторы охраняется как объект культурного наследия регионального значения. Здание стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. В первой трети XIX века имение было продано наследниками дворянского рода Нарышкиных Московскому удельному ведомству, которое с 1797 по 1917 годах управляло имуществом императорской семьи. Современный вид здание обрело в 1880-е годы после масштабной перестройки.

Кирилл Шамалов — сын друга Владимира Путина, совладельца Банка "Россия" Николая Шамалова. Он был женат на Катерине Тихоновой, которая возглавляет фонд "Иннопрактика" и является вице-президентом Всемирной конфедерации спортивного рок-н-ролла. Президент России публично не подтверждал и не опровергал информацию о том, что Тихонова – его дочь. В 2016 году Кирилл Шамалов стал самым молодым российским миллиардером и вошёл в список Forbes.