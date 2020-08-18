Власти Италии экстрадировали в Россию топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Он был арестован в Неаполе по запросу США, Вашингтон обвиняет его в промышленном шпионаже.

По версии американского следствия, Коршунов сумел получить запатентованные в США разработки двигателя, которыми “Ростех” планировал модернизировать двигатели ПД-14, разработанные для нового российского пассажирского самолёта МС-21.

С помощью новых технологий ОДК планирует разработать гражданский двигатель сверхбольшой тяги, — пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы расследования.

Уже после ареста в США, в России на топ-менеджера завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. После этого Генпрокуратура потребовала от итальянских властей экстрадиции россиянина. Сам он согласился, чтобы его выдали Москве, а не Вашингтону. Подробности этого дела не раскрываются.