Принудительную госпитализацию шамана Габышева признали законной

Верховный суд Якутии признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышева. Он отказался удовлетворить жалобы его защиты, сообщил Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Он добавил, что обязательно будет подана кассационная жалоба.

По словам адвоката, защита заявляла, что недопустимо рассматривать в качестве доказательств экспертизу специалистов Якутского республиканского психоневрологического диспансера, поскольку диспансер является одной из сторон в деле, которое рассматривал суд. Ходатайства суд отклонил.

На заседании присутствовал сам Габышев. После выписки из стационара он жалуется на постоянную сонливость и вялость, отметил Прянишников.

2 июля Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайства защиты шамана Александра Габышева и назначил проведение новой психолого-психиатрической экспертизы, также согласившись с отводом представителя диспансера и приобщив к материалам дела заключения независимого эксперта. 3 июля суд изменил позицию и Габышеву назначили экспертизу в самом Якутском психоневрологическом диспансере.

2 июня суд в Якутии решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева и направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Инициатива поместить шамана в клинику принадлежит диспансеру. При этом в решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".