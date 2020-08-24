"Мертвые души" и круговая порука. История из подмосковной школы

Сотрудники школы №1 в поселке Новосиньково Дмитровского городского округа много лет обращались в самые разные властные инстанции с жалобами на злостные должностные нарушения директора Марины Степановой. В 2014 году директор даже признала свою вину, но наказана не была, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Марина Степанова продолжала руководить школой до февраля нынешнего года, и, видимо, так и не уволилась бы, если бы не громкий скандал. Радио Свобода попыталось разобраться в этой истории.

Сотрудники российских школ – не самая бесстрашная и граждански активная публика, а тем более в сельской местности, где, по сравнению с городом, гораздо меньше возможностей для трудоустройства. Вот и получилось, что в Синьковской школе №1 со злоупотреблениями директора изначально боролась только одна сотрудница – преподаватель физики Лидия Синдяшкина, проработавшая в этом учебном заведении 32 года. Затем ей стали помогать еще несколько работников школы. Вот что рассказывает Лидия Петровна:

– Поскольку Степанова убирала из школы неугодных ей учителей, и меня тоже пыталась выжить, в 2011 году я обратилась в Инспекцию по труду и там увидела школьные документы, где обнаружила множество "мертвых душ": людей, которые на самом деле не работали, но числились в школе. На 15 ставках технического персонала реально работало всего лишь 5 человек. В 2012 году мы, несколько сотрудников школы, написали по этому поводу заявление в Дмитровскую прокуратуру, после чего Степанова начала нас всячески "наказывать" и травить. Я жаловалась в Управление образования, которое тогда возглавляла Татьяна Довженко, но она не принимала никаких мер.

Директор по сути использовала служебное положение в целях личного обогащения, втайне от коллектива распределяла деньги компенсирующего и стимулирующего фондов школы (в последнее время он составлял около 170-180 тысяч рублей в месяц), по собственному разумению делила деньги между собой и своими приближенными, а остальные не получали ни копейки.

Меня и моих коллег, которые жаловались на директора, травили, подговаривали учеников плохо себя вести на моих уроках

Меня и моих коллег, которые жаловались на директора, травили, подговаривали учеников плохо себя вести на моих уроках: ребята сами признавались мне в этом. В коллективе был чудовищно нездоровый психологический климат. Синьковская школа №1 является бесспорным лидером в районе по количеству инсультов, инфарктов и нервных срывов у сотрудников. Каждый год из нее не по собственной воле уходят учителя, – рассказывает Лидия Синдяшкина.

Атмосфера в школе накалялась все больше, и, наконец, в этом году разразился скандал. Январским вечером в школьную библиотеку, где трое немолодых учителей (как раз тех, кто писал жалобы на директора, в том числе Лидия Петровна) и библиотекарь расставляли книги, ворвался вооруженный наряд полиции и росгвардейцы с автоматами. Как выяснилось, от руководства школы в полицию по тревожной кнопке поступил сигнал: якобы в библиотеке посторонние люди распивают спиртное и дебоширят. Онемевшим от изумления учителям и библиотекарю было приказано следовать в УВД, где их освидетельствуют на состояние алкогольного опьянения; в случае отказа грозили надеть наручники. Все это происходило на глазах других учителей, школьников и их родителей. Освидетельствование в УВД не выявило у подозреваемых следов алкоголя. Этот случай получил широкую огласку, стал основой телесюжета Рен ТВ.

– После этого в школе началась проверка, в 20-х числах января нас вызвали к заместителю главы округа, где мы долго беседовали о том, как исправить ситуацию. Я требовала, чтобы прокуратура проверила финансовую деятельность директора, ведь ее махинации со стимулирующим фондом и "мертвыми душами" все эти годы из-за отсутствия контроля только усугублялись. Мы писали в Министерство образования, в Инспекцию труда, в профсоюз, ходили на прием в правительство Московской области, требовали увольнения директора, но результата все не было. В итоге 12 февраля Степанова ушла по собственному желанию, но глава округа Илья Поночевный на встрече с учителями заверил всех, что уволенный директор получит руководящую должность в одной из других школ района, – вспоминает Лидия Синдяшкина.

В конечном итоге Синдяшкину все-таки убрали из школы, причем довольно странным путем: ей предложили занять освободившееся директорское кресло, но объяснили, что для этого нужно сначала уволиться с учительской должности. 13 февраля она подписала заранее заготовленное начальством заявление об увольнении по собственному желанию: задним числом, с 11-го, – а затем ее назначили директором. Однако ни ключей от директорского кабинета, ни печати школы, ни дел Лидии Петровне не передали, и она по-прежнему продолжала вести уроки физики. 19 февраля ее уволили с директорской должности распоряжением главы округа, а на ее место назначили Татьяну Довженко, бывшую начальницу Управления образования (напомним, ту самую чиновницу, которая долгое время не принимала мер в ответ на жалобы учителей).

Члены местного Общественного Совета писали в своем обращении к губернатору Московской области Андрею Воробьеву:

"Чем руководствовался глава администрации округа при назначении Лидии Синдяшкиной на должность директора школы 12 февраля 2020 года? И чем он же руководствовался при снятии ее с этой должности в связи с недоверием 19 февраля того же года? Предполагаем, что это месть за честную, активную гражданскую позицию Лидии Петровны по отношению к бывшему директору школы Степановой, которую главы администрации Дмитрова на протяжении более семи лет не видели, за что снять с должности, притом, что в ее отношении было возбуждено уголовное дело по "мертвым душам", работавшим в школе".

Суд первой инстанции в Дмитрове по поводу восстановления на работе Лидия Синдяшкина проиграла. Ее адвокат Андрей Карпов рассказал Радио Свобода, что с 2012 года они писали заявления в правоохранительные органы, в школе проводились проверки, но в ответ постоянно приходили отписки.

– Мы добивались возбуждения уголовного дела в отношении директора школы Марины Михайловны Степановой, нам отказывали, мы обжаловали эти отказы. Наконец, в 2014 году следствие установило, что Степанова действительно принимала на работу людей, которые эту работу не выполняли, и что в ее действиях имеется состав преступления (превышение должностных полномочий и подлог), и даже сама она признала свою вину, однако в возбуждении дела снова отказали, так как истек срок давности по этой статье (два года). Мы настаивали на том, что действия Степановой – это не подлог, а мошенничество (кстати, по этой статье и срок давности значительно больше). При этом Управление образования Дмитровского района, Министерство образования Московской области, зная эту ситуацию, продолжали держать Степанову на должности директора школы. А мы продолжали убеждать прокуратуру и следственный отдел: школой руководит человек, нарушивший закон, его необходимо снять! Но реакция была прежней.

Зачем понадобилась вся эта "спецоперация" с увольнением Лидии Синдяшкиной именно таким образом? Она очень активно изобличала директора школы и добивалась ее увольнения, и эта ее позиция мешала многим "наверху" района. В связи с этим и был разработан целый план по ее "устранению". Они не учли одного: на школьном портале была зафиксирована информация о том, что 12 февраля Синдяшкина вела в школе уроки физики и выставляла оценки (будучи якобы уволенной 11-го). Мы предоставили распечатки с портала, но суд не принял это во внимание. Более того: знакомясь с протоколами судебного заседания, мы не увидели много из того, что я говорил в суде и что имеет важное значение для дела.

– То есть получается, что суд безоговорочно встал на сторону администрации района?

– Однозначно! При этом никак нельзя сказать, что судья имеет низкую квалификацию. Сейчас мы подаем апелляционную жалобу в Московский областной суд. Надеюсь, он увидит все "безобразия" и предвзятость, которые происходили в районном суде, и примет законное решение.

Знакомясь с протоколами судебного заседания, мы не увидели много из того, что я говорил в суде и что имеет важное значение для дела

Я не знаю, что связывало администрацию с директором Степановой, кроме учебного процесса. Возможно, проверка в Управлении образования и в местном муниципалитете дадут ответ на этот вопрос. Но самое интересное, что Степанову после увольнения взяли на работу в Управление образования! Возникает масса вопросов: почему Управление образования и администрация района так боялась потерять контроль над этой школой? Почему они столько лет держались за Степанову? Почему теперь они не нашли ничего лучше, как поставить туда директором Довженко – бывшего начальника Управления образования городского округа? Ушел один свой человек – пришел другой свой человек, который до этого много лет покрывал Степанову? Хотелось бы, чтобы об этом задумались не только мы, но и правоохранительные органы, – говорит адвокат Андрей Карпов.

Учительница русского языка и литературы Синьковской школы №1 Екатерина Касарина подтверждает, что в учебном заведении были злоупотребления.

– Директор школы чувствовала себя, как барыня в своей волости. Об этих "мертвых душах" все знали, это длилось много лет, но вслух никто не говорил: среди них был и муж, и подруги, и знакомые директора. Замену уроков ставили по принципу "мне побольше": директор заменяла учителей и по физкультуре, и по английскому, и по алгебре (документальное подтверждение этого мы направили в Министерство образования России). Там крутились огромные деньги! А Лидия Петровна не молчала, она била во все колокола. Но для всех она была смешным Дон Кихотом, потому что в нашей реальности борьба с такими вещами действительно кажется забавной: ну жизнь так устроена, и кто ты такая, чтобы с этим бороться? А она боролась. Я же при этом просто замирала от ужаса и восторга, ведь таких людей очень мало в нашей жизни. Может быть, на них все и держится. Это тот самый праведник, по Солженицыну, без которого не стоит село! – считает Екатерина Касарина.

По свидетельству Юлии, чей ребенок учится в Синьковской школе №1, нездоровые отношения в педагогическом коллективе отражались и на учениках.

Мне кажется, что ее борьба – это борьба с ветряными мельницами

– Учителя были поделены на два лагеря: приближенные к Марине Степановой и те, что сами по себе. Там вообще ужасное отношение к детям и к родителям, всегда был ряд "неугодных" детей: по отношению к ним устраивали настоящую травлю, их могли оскорблять, унижать, навешивать клички, превращать в изгоев. Было много жалоб на эту школу в Управление образования от родителей, и ни одна не имела последствий. А Лидия Петровна замечательный учитель, я очень ее уважаю, но мне кажется, что ее борьба – это борьба с ветряными мельницами. Я это поняла, когда ходила в Управление образования. Мне кажется, тут дело даже не в Степановой, это все происходит выше. Не зря же Степанова каждый раз на общешкольном собрании заявляла с улыбкой: "Не пишите жалобы, это бесполезно!", – вспоминает Юлия.

Радио Свобода попыталось получить комментарий в официальных инстанциях округа. Новая начальница Управления образования Алла Курбатова сказала в телефонном разговоре, что вопрос с Синьковской школой закрыт, и обсуждать его она не будет. В Администрации Дмитровского округа пообещали ответить на вопросы РС только по официальному запросу: 11 августа такой запрос был туда отправлен, но ответа так и не получен. Окружной прокурор и следователь, который вел дело, с тех пор сменились. Единственный, кто согласился побеседовать с Радио Свобода, это Артем Василюк, оперуполномоченный Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрова, который занимался этим делом в 2017 году.

– Я нашел тогда одну "мертвую душу", которая числилась в школе, но этот человек в последующем на допросе отказался от показаний, а он был главным свидетелем. Сначала он дал показания о том, как все это происходило, а потом, видимо, его проинструктировали, и после возбуждения уголовного дела он дал абсолютно другие показания: что он действительно работал в этой школе, а не только числился. Кроме того, нужны были еще и другие свидетели, и половина из них говорила, что этот человек работал в школе, а половина – что нет. Вот так у нас и получилось: ни туда и ни сюда, – и дело тогда приостановили.

Прокомментировать эту историю мы попросили местную активистку Дарью Орешникову.

– Когда случился скандал в Синьковской школе с вызовом полиции, я решила разобраться в ситуации, потому что мне стало обидно за наше образование и за порядочных людей. Оказалось, что в этой школе годами процветала какая-то непонятная ситуация с бюджетом, было очень много жалоб в прокуратуру на хозяйственную деятельность директора, но, увы, все дела тормозили. Параллельно с этим в сфере образования округа творились странные вещи. Например, в сельских школах детей лишали 10-11-х классов из-за того, что эти классы не набираются в полном объеме. Где-то все же удавалось добиться открытия последних классов, но сейчас эта проблема опять актуальна, и в целом она замалчивается. Виной всему этому, по мнению родителей и общественников, были начальники окружного Управления образования. В частности, эту должность долгое время занимала Татьяна Довженко, против которой велась серьезная борьба. До этого она работала в школе в Деденево, и родители пытались сместить ее с должности: у них были доказательства того, что она неправильно расходовала бюджет.

Чем больше мы станем выносить такие вещи на суд общественности, тем меньше будет шансов у этих чиновников из прошлого так лихо расправляться с бюджетами

В конечном итоге, Довженко уволилась из Управления образования по собственному желанию, и сейчас его возглавляет другая дама, по фамилии Курбатова. Она долго стояла во главе сильно разрекламированного лицея в Дмитрове, куда очень многие хотели попасть. Судя по отзывам из интернета, там тоже все было не так гладко и с бюджетом, и с поборами (но это не доказанные факты). А уходя на должность главы Управления образования, Курбатова поставила директором этого процветающего лицея свою дочь, которая, по мнению местных жителей, в своем молодом возрасте никак не может иметь необходимый опыт для того, чтобы с этим справиться. Иными словами, у нас тут процветает кумовство. Глава Дмитровского округа Илья Поночевный – новый человек, но он оказался в команде людей, сложившейся в прошлое 20-летие, и вот из-за этой команды и возникают все эти проблемы.

Довженко дали возможность уйти по собственному желанию, но перед этим был страшный скандал. После истории с обвинением достойных учителей в пьянстве с целью убрать их из школы была назначена хозяйственная проверка, результаты которой нам до сих пор неизвестны, так как все инстанции, включая губернатора Московской области, отвечают общественникам отписками, что все в порядке, но никаких конкретных цифр не приводят. А самое интересное, что затем на эту должность директора Синьковской школы назначили Довженко, которая уже настолько себя скомпрометировала, что ее убрали из другой школы, а потом и из Управления образования! Люди были просто в шоке!

Чем больше мы станем выносить такие вещи на суд общественности, тем меньше будет шансов у этих чиновников из прошлого так лихо расправляться с бюджетами. А пока, на мой взгляд, здесь процветает круговая порука, – свидетельствует активистка Дарья Орешникова.

О том, что такое круговая порука в российских регионах, рассуждает политолог Александр Кынев.

– Это история про взаимные обязательства, когда все друг другу чем-то обязаны. В разных местах это работает немного по-разному. Я выделяю два типа. Есть тип, больше характерный для этнических регионов (скажем Северный Кавказ, национальные регионы Поволжья или Тыва), где огромное значение имеют семейно-клановые связи. Там работает неформальный взаимный обмен влияний, должностей и так далее, своего рода перекрестное опыление: кого-то принимают на работу в прокуратуру, а в ответ кого-то берут гаишником на перекресток. По сути дела, происходит бесконечная бытовая коррупция, которая охватывает абсолютно все. Эту систему практически нельзя уничтожить, поскольку ее интересантом и участником является каждый. Нечто похожее происходит, скажем, на Сицилии: с этим борются на протяжении многих десятилетий, но Сицилия остается Сицилией, и демократические институты там работают не так, как во всей остальной Италии. Это особенность политической культуры.

На других территориях, скажем, в средней полосе России, круговая порука устроена немного по-другому: это связано скорее с должностными, чем с семейными и родственными вещами. Тут есть формальная, и есть неформальная часть. Круговая порука возникает тогда, когда вступают в силу неформальные обязательства. Они особенно распространены в небольших городах и поселках, где все знают друг друга, и, соответственно, между людьми существуют личные отношения. Если ты оказал кому-то услугу, то и его можешь в дальнейшем просить об услуге. Грубо говоря, если администрация помогла директору школы получить квартиру, то, когда дело касается выборов, он тоже не может отказать администрации. Так возникает система взаимных обязательств. Региональные элиты часто имеют определенный источник формирования: например, это могут быть бывшие сокурсники, старые друзья, которые вместе учились. В крупных городах все это намного слабее: там меньше работают личные связи и больше альтернатив, – отмечает Александр Кынев.

Радио Свобода побеседовало со многими жителями Дмитровского городского округа, включая общественников и активистов. Многие из них предполагают, что в истории с Синьковской школой у вышестоящих инстанций могли быть свои экономические интересы, но доказательств у них нет, и говорить об этом публично люди боятся. Однако факт остается фактом: учительница, много лет боровшаяся со злоупотреблениями директора, осталась без работы, а бывший директор и ее прежняя начальница, не реагировавшая на жалобы, по-прежнему трудоустроены все в той же системе образования региона.