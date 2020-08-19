Состав правительства Белоруссии не изменился. Указ Лукашенко

Александр Лукашенко в среду, 19 августа, переназначил правительство Белоруссии.

Все члены кабинета, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты. Должность премьер-министра с последующим согласованием его назначения с депутатами Национального собрания осталась за Романом Головченко. Министром иностранных дел вновь стал Владимир Макей, Юрий Караев по-прежнему будет возглавлять министерство внутренних дел.

Руководители стран Запада, правозащитники, общественные деятели за последние дни не раз критиковали белорусские власти и, в частности, руководство правоохранительных органов за жесткий разгон протестов с требованием пересмотра результатов президентских выборов.

В ходе столкновений на массовых акциях, продолжающихся с вечера 9 августа в Минске и многих других городах страны, пострадали сотни людей, около семи тысяч – были задержаны. Официально подтверждена гибель трёх человек.

На прошлой неделе глава МВД Караев извинился за "травмы случайных людей", пострадавших во время разгона демонстраций, и подчеркнул, что берёт на себя ответственность за "попавших под раздачу". Но одновременно Караев заявил, что полицейские – "не палачи и не сатрапы, а спасают целостность государства".

Ранее в среду Александр Лукашенко, чью победу на выборах оспаривают участники многотысячных выступлений, поручил КГБ выявлять организаторов уличных акций и пресекать их действия. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди требуют мира и тишины", - сказал он на заседании Совбеза.

По итогам экстренного саммита Евросоюза 19 августа было заявлено, что участники европейского блока не намерены признавать результаты президентских выборов в Белоруссии. Они призвали нынешнее белорусское руководство освободить сотни задержанных на протестных акциях людей. Также лидеры ЕС объявили о намерении ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификациям на выборах в Белоруссии и жестокому обращению с демонстрантами.

Александр Лукашенко настаивает на правдивости результатов ЦИК, согласно которым за него проголосовали около 80 процентов избирателей. "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил президент, выступая в понедельник перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Часть его работников, наряду с сотрудниками десятков белорусских предприятий, присоединились к акциям протеста против Лукашенко.