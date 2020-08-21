Переходный президент. Владимир Абаринов – о Байдене и Трампе

С третьей попытки Джо Байден всё же одолел высоту, которую стремился взять в течение 33 лет. В 1987-м у него был более чем реальный шанс, но он попался на плагиате (даже не верится, что тогда можно было сойти с дистанции по такой причине – политическая этика с той поры неузнаваемо изменилась). На выборах 2008 года Байден пришёл пятым на первых же праймериз и отказался от борьбы, осознав предел своих возможностей. Свою нынешнюю кампанию он начал крайне неудачно. Потребовалась вся мощь партийного аппарата, чтобы выдавить из гонки одного за другим конкурентов. Последним сошел с дистанции еще в апреле сенатор Берни Сандерс. Сезон праймериз Байден завершал в гордом одиночестве. Виртуальный съезд Демократической партии утвердил его кандидатуру фактически на безальтернативной основе.

Если Байден будет избран, он станет самым пожилым президентом в истории США. К моменту инаугурации ему исполнится 78 лет. У демократов были молодые яркие кандидаты, но партия предпочла не рисковать, действовать по принципу "старый конь борозды не портит". Не будем заниматься эйджизмом, но почти наверняка можно сказать, что Байден будет президентом одного срока. Во всяком случае, самого себя он называет "переходным кандидатом" и говорит, что не будет переизбираться, если ему не позволит здоровье.

Пандемия лишь ускорила кризис нынешней партийной системы

Во всех опросах Байден опережает Дональда Трампа, в том числе в ряде ключевых для победы штатов. Но цифры обманчивы. Вспомним 2016 год, когда социология дружно предсказывала победу Хиллари Клинтон. Нынешняя кампания в гораздо большей степени непредсказуема, чем предыдущая. Да, коронавирус выбил из рук Трампа его главный козырь – блестящее состояние экономики. Но ведь и четыре года назад у него этого козыря не было, только обещания. А впереди у Байдена ещё такое грозное испытание, как дебаты. В пору своего политического расцвета Джо Байден был необыкновенно красноречив. Но теперь он может оговориться, часто забывает простые слова, а главное – его выступления, как замечают эксперты, начисто лишены драйва. В стане Демпартии даже раздаются призывы отказаться от дебатов с Трампом. Пойти на это означало бы для Байдена растерять свое преимущество и усложнить задачу.

На действующего президента, как водится, сваливают вину даже за то, в чём он очевидно не виноват. В этом смысле Трампу можно посочувствовать. Он по привычке продолжает хвалить свою "отличную работу", но статистика пандемии никак не желает иллюстрировать его успехи: открывшиеся было школы приходится закрывать, малый бизнес, основа американской экономики, балансирует на краю бездны. Решить проблему протестов силовыми методами президенту не хватает полномочий. Гражданам надоело шапкозакидательство, противоречащее реальности. Коронавирус лишил президента и такой освежающей его подпитки, как многотысячная ликующая толпа. В этих условиях президенту остается пугать соотечественников социализмом, который якобы наступит в случае избрания Байдена, и всеми силами сопротивляться голосованию по почте.

Трамп настаивает, что такие выборы создают возможность массовых фальсификаций. Опыт прошлых выборов это не подтверждает. В 2016-м и 2018 годах 40 миллионов избирателей отправили свои голоса по почте. В этот раз из-за пандемии таких голосов будет еще больше. Плохая новость для Трампа заключается в том, что в ряде штатов голосование по почте начнется уже в сентябре, так что времени улучшить свой рейтинг у него попросту не остаётся. Помимо всего прочего, президент с его темпераментом часто оказывается не в силах придерживаться сценария, разработанного политтехнологами, и его импровизации могут превратить кампанию в damage control, операцию по минимизации последствий спонтанных шагов и заявлений.

Завершившийся национальный съезд демократов журналисты называют "неконвенциональным конвентом". Но неконвенциональна и вся эта кампания. Вернется ли американская политика к своим традиционным формам? Часто приходится слышать, что коронавирус необратимо изменил и США, и политику в стране. Но есть ощущение, что пандемия лишь ускорила кризис нынешней партийной системы. В этом смысле кто бы ни выиграл выборы, он станет переходным президентом.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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