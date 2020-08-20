"Левада-центр": 42% москвичей против системы распознавания лиц

42 процента участников уличного опроса "Левада-центра" в Москве выступили против установки в общественных местах камер, подключенных к системе распознавания лиц. Почти столько же – 47 процентов опрошенных – относятся к расширению системы видеонаблюдения в городе "скорее положительно".

Среди тех респондентов, кто не поддерживает установку камер и систему распознавания лиц, большинство (53 процента) опасается "тотальной слежки" и "недобросовестного использования" этой системы в интересах правоохранительных органов или власти. Более трети (39 процентов) участников опроса называли эти меры проявлением диктатуры, авторитаризма, "нарушением свобод и права на частную жизнь". Несколько человек называли это "лишней тратой" бюджета.

70 процентов сторонников установки камер объясняли свой выбор "борьбой с преступностью", ещё четвертая часть из них говорила, что это нужно для "безопасности".

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит ещё два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц. Мэр Сергей Собянин тогда заявил, что к сентябрю распознавание лиц заработает в вагонах метро. С помощью камер мэрия сможет в режиме реального времени выяснить возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Об этом сообщала Русская служба Би-би-си.

Во время пандемии коронавируса систему распознавания лиц использовали для поиска людей, нарушивших полученные от властей предписания по карантину. Несколько москвичей жаловались на то, что им выписали штрафы по ошибке.

Общественная организация "Роскомсвобода" утверждает, что данные с московских камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц, можно купить за 15 тысяч рублей.

В ряде стран мира, например в США, вопрос о массовом использовании технологии распознавания лиц стал вопросом общественной дискуссии. Критики технологии отмечают, что она позволяет вводить тотальное наблюдение за людьми.