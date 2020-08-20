Семья Чемезова задекларировала за год почти 2 млрд рублей

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов за 2019 год задекларировал доход в размере 403,2 млн рублей. Доход супруги Чемезова в 2019 году превысил 1,49 млрд рублей, следует из декларации. Еще 18,7 млн рублей заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова. Младший сын главы "Ростеха" Сергей Чемезов-младший в прошлом году запустил свою линию модной одежды под брендом TSCH.

Фонд борьбы с коррупцией и "Открытые медиа" ранее обнаружили у семьи Чемезова квартиру стоимостью в пять млрд рублей. Жилье находится в здании на улице Охотный ряд, построенном на месте гостиницы "Москва".

"Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит", — заявил Чемезов в ответ на публикацию расследований.

Родственникам Чемезова также принадлежит принадлежит несколько крупных участков на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье стоимостью около 4 млрд рублей.

Индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков заработал за 2019 год 170,3 млн рублей. Годовой доход супруги Сердюкова составил 61 млн рублей. Доход жены директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, генпродюсера телеканала "Матч ТВ" Тины Канделаки в 2019 году составил почти 159 млн рублей.

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн рублей. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии, пишет РБК.

Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн рублей. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн рублей и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн рублей.