Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Кремль прокомментировал госпитализацию Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, и пожелал ему скорейшего выздоровления "как любому гражданину страны". Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Пресс-секретарь президента добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному. Песков заявил, что в России будет проведено расследование, если подтвердится информация об отравлении Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска. Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционному политику вызвали скорую помощь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы ФБК токсическое отравление. Она предполагает, что его могли отравить "чем-то, подмешанным в чай", поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG