Кремль прокомментировал госпитализацию Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, и пожелал ему скорейшего выздоровления "как любому гражданину страны". Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Пресс-секретарь президента добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному. Песков заявил, что в России будет проведено расследование, если подтвердится информация об отравлении Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска. Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционному политику вызвали скорую помощь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы ФБК токсическое отравление. Она предполагает, что его могли отравить "чем-то, подмешанным в чай", поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра.