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Минфин предложил ограничить кредиты для Белоруссии и Венесуэлы

Министерство финансов России подготовило правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам. На общих основаниях на их получение не смогут претендовать Белоруссия, Армения, Венесуэла и Куба, пишет РБК со ссылкой на документы Минфина.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо "формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора". В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита. Если правила предоставления госкредитов будут утверждены, то в качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

  • государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;
  • государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;
  • государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;
  • государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor's, Fitch) или B3 (Moody's Investors Service);
  • государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Белоруссии сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.

ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Белоруссия, Иран, ЦАР, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже B-/B3 от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле. По общим правилам Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов.

  • С 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов. На конец марта 2020 года Минск был должен около $7,5 млрд правительству России и еще $0,44 млрд ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС — всего $7,92 млрд.
  • В конце 2013 года Россия выступила эксклюзивным покупателем суверенных еврооблигаций Украины на $3 млрд. Бумаги были приобретены по льготной ставке 5%. Евробонды были куплены в рамках соглашения о финансовой помощи республике, когда ее президентом был Виктор Янукович, в увязке с платежами за российский газ. Новые власти Украины отказались платить по этому долгу, и Россия обратилась в английский суд, где процесс идет до сих пор.
  • В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до $4 млрд для финансирования закупок вооружений. С того времени Венесуэла трижды реструктурировала долг. Изначально она должна была погасить всю задолженность по выбранному кредиту к сентябрю 2018 года, однако срок окончательных выплат был смещен на 2027 год.

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