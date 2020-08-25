В Висконсине новые столкновения после ранения афроамериканца

В американском городе Кеноша, в штате Висконсин, вторую ночь подряд происходили столкновения протестующих с сотрудниками полиции, которые применяли слезоточивый газ.

Протесты начались после появления видеозаписи, на которой полицейские стреляют по афроамериканцу при невыясненных пока обстоятельствах. 29-летний Джейкоб Блейк получил множественные огнестрельные ранения, после чего его прооперировали в больнице. Состояние раненого врачи называют стабильным.

Губернатор-демократ Тони Эверс распорядился привлечь к обеспечению порядка в городе с населением в сто тысяч жителей 125 бойцов Национальной гвардии. Помимо этого, власти округа Кеноша объявили о комендантском часе, начиная с 8 часов вечера. В ходе беспорядков в первую ночь протестующие подожгли несколько машин, повредили другую общественную и частную собственность. "Нет справедливости, нет мира!", - скандировали манифестанты.

Кадры, на которых по Блейку стреляют на улице, были сделаны случайным прохожим 23 августа. В правоохранительных органах сообщили о частном конфликте, в который были вынуждены вмешаться полицейские, но подробности о причинах не приводятся. Трое сотрудников полиции, имеющие отношение к инциденту, отправлены в административный отпуск.

Согласно судебным документам, ранее у Джейкоба Блейка были проблемы с законом. В частности, он проходил по делам о сексуальном насилии третьей степени, и хулиганстве в связи со случаем домашнего насилия в июле.

В мае этого года гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Для наведения порядка во время выступлений к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.