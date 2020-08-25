Синод РПЦ сменил предстоятеля Белорусской православной церкви

Синод Русской православной церкви сменил предстоятеля Белорусской православной церкви. Митрополитом Минским и Заславским вместо Павла (Пономарёва) станет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По словам Легойды, Павел сам подал в отставку. Он назначен главой Кубанской епархии вместо умершего от коронавируса митрополита Исидора.

Павел возглавлял Белорусскую православную церковь с 2013 года. До того он служил в монастырях в России, в Иерусалиме, в США и в Австрии, был архиепископом рязанским.

В ходе разгоревшегося политического кризиса в Белоруссии Павла критиковали как представители оппозиции за то, что церковь фактически не комментировала ситуацию с выборами и массовыми избиениями задержанных, так и сторонники Лукашенко, обвинявшие его в уклонении от твёрдого выражения позиции за власть.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал священнослужителей не вмешиваться в политику. "Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы — не для политики", — заявил он на митинге в Гродно. До того гродненский епископ Артемий (Кищенко) заявил о беззаконии властей.

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