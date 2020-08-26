Минобороны России заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренены такие понятия как "дедовщина" и "казарменное хулиганство". Об этом заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020".

Достичь такого результата удалось благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления Минобороны и командиров частей, считает начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко.

Ранее в министерстве обороны неоднократно заявляли, что снижению случаев дедовщины способствовало сокращение срока службы с двух лет до одного года, проведенное ещё в 2008 году.

В то же время в ноябре прошлого года заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец выступая в Совете Федерации заявил, что в российской армии в 2019 году выросло число насильственных преступлений, которые командиры совершают против подчиненных. По его словам, с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих. Прокурор считает, что причина этого в том, что командиры пытаются поддерживать дисциплину в подразделениях "на кулаках" и игнорируют требования уставов.

25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.

В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. В марте 2020 года суд признал виновным по статье о неуставных отношениях одного из сослуживцев Шамсутдинова. Он получил два года условно.

В июне 2020 года в Воронеже нашли изувеченное тело призывника из Иркутской области Дмитрия Вебера. По словам его опекуна Ирины Самедовой, следователь сказал ей, что Вебера убили двое контрактников. При этом он добавил: но "вы ничего не докажете, армия своих не выдает", – написала она в инстаграме.