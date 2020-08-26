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В НАТО отвергли угрозу для Белоруссии со стороны военного союза

Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны Евросоюза, Берлин, 26 августа 2020

Любые попытки белорусского правительства использовать НАТО в качестве оправдания для подавления протестов являются неправильными и неоправданными. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического союза Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны в Берлине.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не наращивает военные силы в регионе рядом с Белоруссией. Кроме того, генеральный секретарь также призвал провести в республике свободные и честные выборы.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко утверждал, что политический кризис в стране якобы спровоцировали из-за рубежа. Сначала он обвинял в этом Россию и Украину, а затем заявил об угрозе со стороны Европейских стран и НАТО и перебросил к западным границам страны основные части белорусских войск.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций.

С вечера 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Власть применила насилие против протестующих. Тысячи людей были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам со стороны ОМОНа и других милицейских подразделений.

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