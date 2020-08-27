МВД и прокуратура начали проверку после госпитализации Навального

Транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального 20 августа в Омске, сообщило МВД. Свою проверку проводит так же транспортная прокуратура.

В ходе проверки полицией осмотрен гостиничный номер в Томске, в котором проживал политик, изъяты "более 100 предметов", проанализированы данные видеонаблюдения. В ведомстве отметили, что пока не нашли "сильнодействующих либо наркотических веществ".

Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа, он возвращался из Томска в Москву, самолёт с ним был экстренно посажен, после того как политику стало плохо. Сейчас он находится на лечении в клинике "Шарите" в Берлине, врачи заявили, что он может быть отравлен.

Сторонники Навального и его семья требуют возбудить уголовное дело по статьям посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля и терроризм. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что до выяснения причин отравления Кремль не видит оснований для этого.

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