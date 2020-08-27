"Коммерсант" опубликовал хронологию лечения Навального в Омске

"Коммерсант" описал хронологию госпитализации, лечения и эвакуации политика Алексея Навального из Омска. " Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, фактически отложив вылет на несколько часов", — пишет газета со ссылкой на источники в медицинских кругах. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала публикацию "Коммерсанта" "враньем".

20 августа в 9:10 врачи скорой начали оказывать помощь Навальному;

20 августа в 10:05 пациента доставили в больницу скорой помощи (БСМП № 1) Омска;

21 августа в 12:10 в Омске приземлился самолет с немецкой бригадой санитарной авиации;

21 августа в 17:00 немецкие врачи приехали в БСМП № 1 Омска для осмотра Навального;

21 августа в 20:30 российские врачи решили, что Навального можно эвакуировать;

22 августа в 08:00 самолет с пациентом вылетел из Омска.

Из хронологии "Коммерсанта" следует, что немецким врачам предложили осмотреть Навального сразу после прилета в Омск, но они сначала отказались. Их согласие на осмотр было получено через три с половиной часа, после визита врачей БСМП № 1 к ним в гостиницу.

Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что диагноз "отравление" был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили. Омские врачи настаивали, что Навального нельзя перевозить, однако потом согласились на транспортировку.

Немецкие врачи, лечащие Алексея Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Издание полагает, что врачи из берлинской клиники "Шарите", в которой находится оппозиционер, могли прийти к выводу, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества.

Ранее врачи из "Шарите" сообщили, что российского оппозиционного политика могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую, в частности, входят органофосфаты. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, теперь германские врачи склоняются к тому, что Навальный подвергся воздействию веществ из этого семейства. К ним относятся инсектициды, а также нервно-паралитические токсины, в частности зарин и "Новичок", разработанный в СССР. "Новичком", по данным Великобритании, в 2018 году в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.