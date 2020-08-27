РБК: в закрытом списке россиян с паспортами Кипра — пять миллиардеров

"Аль-Джазира" раскрыла имена 33 россиян, которые в 2017-2019 годах получили "золотые паспорта" Кипра (гражданство в обмен на инвестиции). Издание также опубликовало профайлы еще семи человек из России, чьи имена узнать не удалось. По данным РБК, в закрытой части списка могут быть совладельцы "Киевской площади", "Альфа-Групп", Globaltrans и другие миллиардеры.

Среди 2500 документов, которые изучила "Аль-Джазира", около тысячи касаются граждан России. Имена некоторых из них раскрыты. Как отмечает издание, это возможно только, если есть явные доказательства правонарушений или если речь идет о политически значимом лице. Имена людей из закрытого списка "Аль-Джазира" не называет, приводятся только их даты рождения и некоторая другая информация.

Так, об одном из россиян в расследовании говорится, что его состоянии оценивается в $2,7 млрд, он родился в 1972 году и попал в так называемый кремлевский доклад США в 2018 году. Гражданство он получил два года назад вместе с супругой и давним деловым партнером. Другой профайл указывает на девелопера, родившегося в 1966 году, с таким же состоянием. Он тоже получил паспорт вместе с женой и партнером, пишет The Bell.

На основании этих данных РБК предположил, что речь может идти о владельцах "Киевской площади" Годе Нисанове и Зарахе Илиеве. Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с содержанием "кипрского досье" .Другим участником закрытого списка может быть Алексей Кузьмичев, член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп". В профайле он описан как человек, работающий в банковской и инвестиционной сферах, фигурант кремлевского списка, с состоянием в $7,2 млрд. Паспорт Кипра получил в 2019 году. Источник издания подтвердил, что речь идет о Кузьмичеве.

В прошлом году гражданство также получил некий бизнесмен и отельер 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд. Под это описание подходит Александр Клячин, владелец сети Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и завода "Карат", пишет РБК. Пятым человеком из списка может быть совладелец Globaltrans Константин Николаев (1971 года рождения, занимается железнодорожными грузоперевозками, состояние $1,2 млрд).

Еще двух человек из закрытого списка идентифицировать не удалось. В материале "Аль-Джазиры" говорится, что это девелопер, связанный с Олегом Дерипаской, и жена олигарха из кремлевского списка.

Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди тех, чьи имена называет издание, — у Олега Тинькова и братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.