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Археология

Каратели из ОМОНа. Эфир в 18:00

Алексей Федяров и Алла Фролова: как ограничить полицейский террор?

В 2020 году мир восстает против полицейского насилия. Зверства белорусского ОМОНа вызвали небывалую волну протестов в республике, которые в итоге могут скинуть режим. Ранее убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США вызвало подъем движения Black Lives Matter, митинги и бунты, которые длятся уже три месяца. Как решить проблему системного насилия полиции? И нужна ли вообще полиция государству?

Гости в студии: Алексей Федяров, глава юридического департамента фонда «Русь сидящая», и Алла Фролова, координатор координатор юридической помощи ОВД-Инфо. Эфир в 18:00.

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