Кипр согласился поднять налог на капитал из России

Россия и Кипр не будут разрывать соглашение об избежании двойного налогообложения, компромисс по налогу на дивиденды найден, заявил в понедельник министр финансов Кипра Константинос Петридес.

Кипр согласился на российские требования и стал третьей страной, согласившейся поднять до 15 процентов налоговую ставку для офшорных дивидендов и процентов по займам из России.

В министерстве финансов России подтвердили договоренности: "Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов".

Протокол об изменениях вступит в силу с 2021 года. Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от налога на дивиденды в 130-150 млрд рублей ежегодно.

Соглашение с Кипром достигнуто вслед за соглашениями с Мальтой и Люксембургом. Минфин России направил подобное требование также Нидерландам, но позиция этой страны пока неизвестна.

Изначально Кипр отказывался поднимать ставку на капитал из России. После этого Минфин объявил, что начинает процедуру разрыва Соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, но спустя несколько дней уточнил, что страны проведут еще один раунд переговоров.

Президент России Владимир Путин в марте предложил ввести 15-процентный налог на перевод дивидендов из России за рубеж. Тогда же он отметил, что существующие договоры об избежании двойного налогообложения с другими странами надо будет пересмотреть.

Действующее сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10 процентов, а на проценты по займам – до нуля.