Генпрокуратура России нашла нарушения законодательства о приватизации при проверке законности отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). В сообщении генпрокуратуры говорится, что проверка была проведена "по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина".

Путин заявил о возможных нарушениях при приватизации БСК всего два дня назад. На совещании с главой Башкортостана Радием Хабировым Путин выступил с утрвеждением о том, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом" доля государства в БСК была снижена ниже контрольной. По словам Путина, частные лица, контролирующие теперь компанию, направляют прибыль в офшоры.

Как говорится в сообщении прокуратуры, переход прав на имущество "произведён помимо воли Российской Федерации". Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Башкортостана с иском об отмене приватизационных сделок, а материалы проверки отправлены в Следственный комитет.

Башкирская содовая компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды. Её главный акционер - компания "Башкирская химия", которая, в свою очередь, принадлежит кипрской компании Modisanna Limited. Уфимские СМИ называют в числе бенефициаров нескольких предпринимателей, в том числе, как утверждается, связанных с региональными чиновниками.

В середине августа к деятельности БСК было привлечено повышенное внимание в связи с её планами разрабатывать шихан Куштау под Стерлитамаком. На защиту шихана выступили местные жители и активисты экологических организаций. Произошли столкновения между защитниками Куштау, сотрудниками ЧОП и ОМОНом. Власти Башкирии в конце концов заявили, что шихан разрабатываться не будет. Спустя несколько дней после этого тема приватизации БСК была поднята на совещании у Путина.