Навальный и оппозиционеры под прессом спецслужб. Клиника "Шарите" обнадеживает. Начало политического сезона. Единый день голосования. Московская схема отказа. Как не допускают неугодных кандидатов в регионах. Беларусь. Лукашенко не сдается, оппозиция не отступает, Путин готовит спецназ. Правило интервенции Кремля.
Обсуждаем эти темы с политиком Юлией Галяминой и главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым. В программе также принимают участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, директор института стран СНГ Константин Затулин, сооснователь "Общества защиты интернета" Сергей Бойко.
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