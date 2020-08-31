В Крыму после обысков задержаны четверо крымских татар

В аннексированном Россией Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали четверых крымских татар, у которых ранее сегодня проводили обыски. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке общественное объединение "Крымская солидарность".



Среди задержанных – корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активисты Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

По какой статье Уголовного кодекса РФ их подозревают пока не ясно, так как адвокатов на обыски не допустили. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

По словам жены Айдера Кадырова сотрудники правоохранительных органов при обыске упоминали о протоколе по статье об организации деятельности террористической организации.

Правоохранительные органы аннексированного Россией Крыма пока не комментировали обыски и задержания крымских татар.