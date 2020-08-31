За время самоизоляции число дел о мошенничестве выросло вдвое

За время самоизоляции в России с апреля по июнь число уголовных дел по статье "мошенничество" выросло на треть. Рост произошел за счет дел о телефонном и интернет-мошенничестве, число которых в первом полугодии 2020 года выросло на 76%, пишет РБК со ссылкой на статистику Генпрокуратуры.

Больше всего выросло число дел по статьям о мошенничестве (статьи 159–159.6 УК). За апрель—июнь 2020 года по этим статьям зарегистрировали 82,5 тысячи уголовных дел — на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Самая популярная после основной статьи "мошенничество" (69,8 тысячи дел) — статья "мошенничество с банковскими картами" (8 тысяч дел).

Больше двух третей (71%) дел заведены по факту мошенничества по телефону или через интернет. Годом ранее с помощью средств телекоммуникации совершалась только половина мошенничеств. Число преступлений, связанных с банковскими картами, выросло вдвое.

Больше всего число дел о мошенничестве за апрель—июнь выросло в Санкт-Петербурге (вдвое), Москве (на 76%) и Свердловской области (на 60%).

"В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище", — сказал РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Мошенники быстро адаптировались к новостному фону. Например, сотрудники коммерческих компаний и госсектора получали рассылки с вредоносным ПО якобы от имени международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ). Для людей, которые не могли получить пропуск для перемещения по городу, мошенники создавали группы в соцсетях и рассылали рассылки, где предлагали купить пропуска за 3–5 тысяч рублей, а для тех, кто потерял работу, — создавали сайты, предлагающие якобы простой и быстрый заработок на майнинге криптовалюты, и предлагали оформить заявку на социальные выплаты в связи с пандемией — но после перевода "закрепительного платежа" или "комиссии".

На руку мошенникам сыграл и рост популярности онлайн-торговли: массово создавались фальшивые интернет-магазины, ворующие персональные данные. Большими площадками для злоумышленников стали сервисы объявлений: там размещались предложения о продаже товаров по низким ценам, а заинтересовавшемуся покупателю для «оплаты» высылались подставные ссылки с платежными реквизитами. С апреля по июль число мошеннических сайтов, мимикрирующих под Avito, выросло с 58 до 201, посчитали в "Лаборатории Касперского".