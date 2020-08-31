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"Газпром" обжаловал в суде Польши решение по "Северному потоку-2"

"Газпром" подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность российской компании за первое полугодие 2020 года.

3 августа Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало "Газпром" за отказ предоставить данные о проекте "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, говорится в сообщении польского антимонопольного ведомства. Это максимально возможная по закону сумма.

Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить данные о контрактах, заключённых компанией Nord Stream 2 — дочерней компанией российской корпорации — с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода. Польское антимонопольное ведомство расследует действия шести европейских компаний, включая "Газпром", обвиняя их в создании консорциума, финансирующего строительство газопровода по дну Балтийского моря, без необходимого разрешения польской стороны.

Формально "Северный поток-2" строит не консорциум, а полностью подконтрольная "Газпрому" компания, которая привлекает средства европейских компаний в качестве кредитов. Однако в Варшаве настаивают, что речь всё равно идёт о консорциуме, который нарушает антимонопольное законодательство. Польша, как и ряд других стран ЕС, выступает против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину.

  • Газопровод по дну Балтийского моря не достроен. Его сооружение прервалось в конце прошлого года из-за санкций США и пока не было возобновлено.
  • В ноябре 2019 года регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 млн злотых или 40,3 млн евро за непредставление информации, касающейся дела.

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