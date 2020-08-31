Россия в качестве ответной меры высылает троих словацких дипломатов

Россия высылает троих дипломатов посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на высылку сотрудников российской дипмиссии из Братиславы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В понедельник, 31 августа, в Министерство иностранных дел России был вызван посол Словакии Петр Припутен. Ему был заявлен "решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве, указали в министерстве.

Имена словацких дипломатов, объявленных персонами нон грата, не сообщаются.

10 августа Словакия выслала троих сотрудников посольства России. По данным словацких СМИ, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием и совершением преступления на территории другого государства – члена НАТО.

Словацкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что россиян заподозрили в причастности к убийству в прошлом году в Германии выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый, как утверждается, под вымышленным именем Роман Давыдов, получил визу в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге и по ней въехал в Евросоюз.