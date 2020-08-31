Интерпол прекратил преследование Пригожина, утверждают в "Конкорде"

Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена Евгения Пригожина и компании "Конкорд Менеджмент и консалтинг", говорится в распространённом в понедельник сообщении группы компаний "Конкорд", владельцем которой является российский бизнесмен.

В его структурах отметили, что после закрытия в американском суде дела о вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах Пригожин обратился в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. "Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", - утверждают в "Конкорде".

РБК направило запросы в пресс-службы Интерпола и министерства внутренних дел России.

В марте суд округа Колумбия согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании "Конкорд Менеджмент и консалтинг". Решение связали с опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации. "Конкорд целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - говорилось в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.

Пригожин, в свою очередь, заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", являлись ложными, отмечает "Интерфакс".

СМИ называют Евгения Пригожина человеком из близкого окружения президента Владимира Путина.

После расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США были выдвинуты обвинения в отношении 13 граждан России, включая Пригожина. Москва всегда категорически отрицала обвинения во вмешательстве в дела других государств.