Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщается на сайте суда.

Генпрокуратура потребовала арестовать акции в качестве обеспечительной меры по делу о незаконности сделки, в результате которой государство потеряло контроль над Башкирской содовой компанией. Держатель реестра акционеров компании обязан списать акции со счета владельцев БСК и зачислить их на счёт Росимущества.

Генпрокуратура выявила нарушения при приватизации БСК после того, как сделку поручил проверить президент России Владимир Путин. 26 августа в ходе совещания с правительством президент утверждал, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом" доля государства в БСК была снижена ниже контрольной. По словам Путина, частные лица, контролирующие теперь компанию, направляют прибыль в офшоры. После этого Генпрокуратура заявила, что доля государства в компании была сокращена незаконно и "помимо воли Российской Федерации". Глава Башкирии Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет из-за приватизации компании. Власти оценили убыток республике от приватизации БСК в 34 миллиарда рублей.

Башкирская содовая компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды. Её главный акционер – компания "Башкирская химия", которая, в свою очередь, принадлежит кипрской компании Modisanna Limited. Уфимские СМИ называют в числе бенефициаров нескольких предпринимателей, в том числе, как утверждается, связанных с региональными чиновниками.

В середине августа к деятельности БСК было привлечено повышенное внимание в связи с её планами разрабатывать шихан Куштау под Стерлитамаком. На защиту шихана выступили местные жители и активисты экологических организаций. Произошли столкновения между защитниками Куштау, сотрудниками ЧОП и ОМОНом. Власти Башкирии в конце концов заявили, что шихан разрабатываться не будет и объявили о планах выкупить акции БСК. Спустя несколько дней после этого тема приватизации БСК была поднята на совещании у Путина.