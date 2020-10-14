Российские СМИ напоминают о деле Сафронова. Он уже 100 дней в СИЗО

Российские СМИ запустили сегодня акцию в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Сегодня ровно 100 дней, как Сафронов находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене.
"Новая газета", РБК, телеканал "Дождь", "Коммерсантъ", "Ведомости", Daily Storm, The Bell, журнал "Холод" и другие СМИ, участвующие в акции, разместили на своих сайтах баннер с фотографией Сафронова и надписью "От статей до статьи". Баннер ведёт на сайт о деле Сафронова, который создали коллеги и друзья журналиста, либо на подборку новостей о нём .
Цель акции — не дать читателям забыть о том, что ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела Сафронова от общественности.
- Иван Сафронов был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Ему предъявили обвинение в государственной измене. По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооружённых сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений якобы была разведка США. Никаких деталей в ФСБ не привели. Дело Сафронова засекречено. Он не признаёт вину и связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.
- 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.