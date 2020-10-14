Российские СМИ напоминают о деле Сафронова. Он уже 100 дней в СИЗО

Российские СМИ запустили сегодня акцию в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Сегодня ровно 100 дней, как Сафронов находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене.

"Новая газета", РБК, телеканал "Дождь", "Коммерсантъ", "Ведомости", Daily Storm, The Bell, журнал "Холод" и другие СМИ, участвующие в акции, разместили на своих сайтах баннер с фотографией Сафронова и надписью "От статей до статьи". Баннер ведёт на сайт о деле Сафронова, который создали коллеги и друзья журналиста, либо на подборку новостей о нём .

Цель акции — не дать читателям забыть о том, что ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела Сафронова от общественности.