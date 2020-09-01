В Минздраве считают, что Навальный мог впасть в кому без видимых причин

Главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов, комментируя отравление Алексея Навального, заявил, что впасть в кому можно без видимых причин. По его словам, это "достаточно частое" явление в медицинской практике.
Молчанов при этом подчеркнул, что "как правило, это коматозные состояния, которые могут быть связаны с инсультом, с острым коронарным синдромом и с аритмогенной остановкой кровообращения".
Во вторник заявление по поводу отравления Алексея Навального сделала также компания "Конкорд", принадлежащая петербургскому бизнесмену, "повару Путина" Евгению Пригожину. В пресс-службе компании заявили, что поступившие на её счёт 107 тысяч рублей, которые судебные приставы взыскали с Навального после проигранного им "Конкорду" иска, будут переведены в среду утром на счёт берлинской клиники "Шарите" на лечение оппозиционера.
Позже "Конкорд" выступил с ещё одним заявлением, уточнив, что решение о переводе денег в "Шарите" будет всё-таки принято позже, поскольку "к сожалению, Алексей Навальный неоднократно отказывался от помощи" Евгения Пригожина.
Ранее Пригожин выкупил долг Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь у комбината питания "Московский школьник", также подававшего в суд на ФБК за его расследования. Почти 88 миллионов рублей Навальный и Соболь должны теперь не комбинату, а лично Пригожину. Бизнесмен объяснил свой поступок желанием "раздеть и разуть" руководителей ФБК. При этом Пригожин заявил, что "если товарищ Навальный отдаст Богу душу", то он "не намерен преследовать его на этом свете".
Близкие и коллеги Алексея Навального не исключают, что Евгений Пригожин может быть причастным к отравлению оппозиционера.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
- На сегодняшний день Навальный по-прежнему находится в коме, а медики по-прежнему не дают никаких прогнозов относительно его возможного выздоровления.
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