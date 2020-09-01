В Минздраве считают, что Навальный мог впасть в кому без видимых причин

Главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов, комментируя отравление Алексея Навального, заявил, что впасть в кому можно без видимых причин. По его словам, это "достаточно частое" явление в медицинской практике.

Молчанов при этом подчеркнул, что "как правило, это коматозные состояния, которые могут быть связаны с инсультом, с острым коронарным синдромом и с аритмогенной остановкой кровообращения".

Во вторник заявление по поводу отравления Алексея Навального сделала также компания "Конкорд", принадлежащая петербургскому бизнесмену, "повару Путина" Евгению Пригожину. В пресс-службе компании заявили, что поступившие на её счёт 107 тысяч рублей, которые судебные приставы взыскали с Навального после проигранного им "Конкорду" иска, будут переведены в среду утром на счёт берлинской клиники "Шарите" на лечение оппозиционера.

Позже "Конкорд" выступил с ещё одним заявлением, уточнив, что решение о переводе денег в "Шарите" будет всё-таки принято позже, поскольку "к сожалению, Алексей Навальный неоднократно отказывался от помощи" Евгения Пригожина.

Ранее Пригожин выкупил долг Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь у комбината питания "Московский школьник", также подававшего в суд на ФБК за его расследования. Почти 88 миллионов рублей Навальный и Соболь должны теперь не комбинату, а лично Пригожину. Бизнесмен объяснил свой поступок желанием "раздеть и разуть" руководителей ФБК. При этом Пригожин заявил, что "если товарищ Навальный отдаст Богу душу", то он "не намерен преследовать его на этом свете".

Близкие и коллеги Алексея Навального не исключают, что Евгений Пригожин может быть причастным к отравлению оппозиционера.