Засекреченное дело. ФСБ жалуется на адвокатов Ивана Сафронова

7 августа исполнился месяц со дня задержания журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова. По версии следствия, обвиняемый в госизмене Сафронов передал секретные сведения разведке Чехии. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что журналист использовал программу шифрования VeraCrypt, а в качестве паролей – фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке. Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. ФСБ и Министерство юстиции добиваются наказания адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

По словам Ивана Павлова, жалоба ФСБ поступила на всех шестерых защитников, в том числе и на него самого, хотя следователи вообще не предлагали ему дать такую подписку. Адвокаты считают это "попыткой связать руки и заткнуть рты при работе защиты в резонансных делах". Об этом Иван Павлов рассказал Радио Свобода:

В наши палаты начали приходить представления от Минюста, инициированные нашими процессуальными оппонентами

– В деле Ивана Сафронова участвуют адвокаты из трех палат – Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В наши палаты начали приходить представления от Минюста, инициированные нашими процессуальными оппонентами – Следственным управлением ФСБ. Минюст и ФСБ настаивают на привлечении нас к дисциплинарной ответственности за то, что мы отказались давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. При этом особо хочу отметить, что подписку о неразглашении государственной тайны мы все дали. Это единственная подписка, которая требуется по закону, и такая обязанность у защитников есть. А вот обязанности адвокатам давать подписку о неразглашении данных следствия в уголовно-процессуальном законодательстве не закреплено. Поэтому мы считаем, что это требование к нам чрезмерное. Оно препятствует осуществлению нашего права на защиту и оказание юридической помощи нашему доверителю. Мы все-таки можем работать с информацией, которую следствие всячески пытается скрыть. Это информация не имеет грифа секретности, а просто передает ход расследования уголовного дела. Мы собираемся с этой информацией обращаться в правозащитные структуры: в международные суды, в том числе и в Европейский суд по правам человека. А эта подписка нам в этом препятствует.

–​Как вы думаете, какова будет реакция адвокатских палат на это обращение ФСБ?

Мы надеемся, что адвокатское сообщество нас поддержит

– Я не хотел бы предсказывать, какая будет реакция. Мы лишь надеемся на то, что органы адвокатского самоуправления объективно отнесутся к этому вопросу и разберутся во всем. Учтут нашу позицию, учтут предыдущую практику рассмотрения похожих дел. Мы надеемся на то, что этот инцидент останется без каких-то негативных последствий. Но как-то предсказывать или предрешать исход этого конфликта мы сейчас не хотим. Мы надеемся на то, что адвокатское сообщество нас поддержит.

–​ Одна из последних новостей в деле Ивана Сафронова о том, что ФСБ заподозрило журналиста в шифровке секретных сведений с помощью книги о Борисе Ельцине и программы шифрования VeraCrypt. Откуда эта информация и что она может означать?

Сейчас любой мессенджер оснащен средством шифрования – это такая информационная гигиена

– Все эти детали вовсе не отвечают на главные вопросы, которые нас волнуют. Они почерпнуты из постановления о привлечении Ивана в качестве обвиняемого. Именно там содержится такое утверждение следователя, что он при передаче информации якобы использовал какие-то средства шифрования, а именно программу VeraCrypt, и при этом в качестве паролей использовал фрагменты книги Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина". VeraCrypt – это достаточно популярная программа, правда, она не предназначена для отправки или пересылки каких-то объемов информации. Скорее она используется для шифрования собственных устройств, каких-то накопителей информации. Сейчас любой мессенджер оснащен средством шифрования – это такое правило информационной гигиены, – пояснил адвокат Иван Павлов.

VeraCrypt – бесплатная программа для шифрования жесткого диска и отдельных файлов с открытым исходным кодом, она запущена в 2013 году и поддерживается основателем французской компании IDRIX Моуниром Идрасси. Программа не предназначена для пересылки информации или шифрования отдельных сообщений.

По информации Ивана Павлова, Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года. В материалах дела отмечается, что российская разведка узнала о возможной передаче им секретных сведений за рубеж и о существовании сотрудника чешской спецслужбы, с которым он, по утверждению следствия, работал как минимум с осени 2019 года. При этом, по словам Павлова, никаких подробностей ни о вероятном сотруднике чешской разведки, ни об информации, которую ему мог передать Сафронов, в материалах, с которыми ознакомились адвокаты, нет. Павлов отметил, что если спецслужбы знали бы о противоправной деятельности Сафронова, то они могли бы остановить его раньше.

Коллеги Ивана Сафронова продолжают кампанию в его поддержку. На днях в СИЗО "Лефортово", где содержится журналист, побывали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева. Они сообщили, что Сафронов уже получает письма и посылки, но его поместили в камеру, в которой сидит обвиняемый в терроризме иностранец. По словам Евы Меркачевой, их тревожит, что сокамерник журналиста может быть конфликтным человеком, потому что его ранее отправляли в карцер за драку:

С новым соседом возникли сложности – мы переживаем, как бы он не создал проблем для Ивана

– У него появился сосед, и это гораздо лучше, чем быть в одиночестве. Вообще, одиночное содержание само по себе считается пыткой. Хотя с новым соседом возникли сложности – выяснилось, что до этого он был в карцере, и поместили его туда за драку. Честно говоря, мы переживаем, как бы он не создал проблем для Ивана. Иван сам по себе очень спокойный, он был бы идеальным соседом для кого угодно, но в отношении других людей это сказать сложно. Вообще, я не уверена, что они должны сидеть в одной камере. Существует 33-я норма федерального закона, в которой говорится, что человек, обвиняемый по особо тяжким статьям УК, не должен сидеть с теми, кто обвиняется по не особо тяжким. Мне кажется, что в данном случае сосед для Ивана представляет большую опасность, чем Иван для соседа. Как я уже говорила, Иван очень спокойный человек.

–​ Вы можете как-то повлиять на эту ситуацию?

Ему до сих пор не передали ни кипятильник, ни чайник

– В ближайшее время мы снова пойдем и проверим, что там происходит с Ваней. Потому что до нашего последнего визита он просидел с этим соседом три дня, и вроде бы было все в порядке. Хотя, конечно же, люди разных религиозных конфессий доставляют друг другу неудобства. Его сосед мусульманин, он несколько раз в день совершает намаз, просыпается рано, совершает омовения и так далее. Собственно, с предыдущим соседом у него были конфликты именно на этой почве: соседу казалось, что он все это делает очень громко – громко включает воду и так далее. А в целом у Ивана в смысле условий все нормально. Единственное, ему до сих пор не передали ни кипятильник, ни чайник. И это создает проблемы, потому что Иван очень любит пить чай, а как это сделать с учетом того, что нечем вскипятить воду? По требованию заключенного должны выдавать кипяток, но в Лефортово такие правила, что кипяток дают два раза в день. Хотя это нигде не прописано. Мы высказали по этому поводу свои претензии.

–​ Получает ли он посылки и как его настроение?

Не могу сказать, что за Ваню можно тревожиться, пока все в порядке

– У Ивана не было проблем ни с посылками, ни перепиской. Он при нас получил 15 писем и сказал, что когда был на карантине, только тем и занимался, что отвечал на корреспонденцию. Настроение у него нормальное. Не могу сказать, что за Ваню можно тревожиться. Пока все в порядке. Он похудел на 5 кг. Я его спросила, не связано ли это со стрессом, но он сказал, что решил серьезно заняться спортом. Но это возможно только в камере. Никакого спортзала там нет. Вообще, Лефортово – это единственный изолятор, который лишен такой возможности. Хотя я считаю, что всегда можно найти свободное помещение и оборудовать его под спортзал. Многие заключенные, а в Лефортово сидели люди небедные, мне говорили, что готовы сами закупить любое оборудование, лишь бы им позволили создать спортзал. Конечно же, это запрещено, но спортзал можно было бы оборудовать за счет бюджетных средств, – полагает правозащитница, член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Обвиняемый в шпионаже Иван Сафронов работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости". Последние два месяца был советником главы Роскосмоса. Он был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. Утверждается, что это было сделано по заказу американской разведки.

16 июля неназванный источник ТАСС заявил, что "кадровый сотрудник чешских спецслужб" – знакомый Сафронова Мартин Лариш. В 2012 году чех работал в Москве, а в 2016-м Сафронов встречался с ним в Праге. Лариш отверг свою связь с разведкой. Он заявил, что никогда не имел отношения к шпионажу и не работал с секретными материалами. Он уверен, что Сафронов тоже не получал доступ к материалам, защищённым государственной тайной.

Сотни российских журналистов подписались под открытым письмом, где подвергают сомнению обвинение и связывают его с работой Сафронова в журналистике. В его поддержку высказалась международная организация "Репортёры без границ".