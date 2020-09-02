"Шарите": состояние Навального по-прежнему тяжёлое

Немецкая клиника "Шарите" опубликовала новое сообщение о состоянии здоровья Алексея Навального, который находится в госпитале после отравления. В сообщении сказано, что "состояние Навального по-прежнему тяжёлое, хотя симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, уменьшаются".
При этом медики подчеркнули, что течение болезни может оказаться более длительным, чем ожидалось ранее, и что нельзя исключать долгосрочных последствий тяжёлого отравления.
Также сообщается, что Навальный по-прежнему находится в коме и на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим отравляющим веществом "Новичок". Ситуацию обсудили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов и внутренних дел ФРГ. Ранее сообщалось, что Берлин может ввести новые санкции против России, если версия об отравлении политика подтвердится.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
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