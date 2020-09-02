"Шарите": состояние Навального по-прежнему тяжёлое

Немецкая клиника "Шарите" опубликовала новое сообщение о состоянии здоровья Алексея Навального, который находится в госпитале после отравления. В сообщении сказано, что "состояние Навального по-прежнему тяжёлое, хотя симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, уменьшаются".

При этом медики подчеркнули, что течение болезни может оказаться более длительным, чем ожидалось ранее, и что нельзя исключать долгосрочных последствий тяжёлого отравления.

Также сообщается, что Навальный по-прежнему находится в коме и на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим отравляющим веществом "Новичок". Ситуацию обсудили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов и внутренних дел ФРГ. Ранее сообщалось, что Берлин может ввести новые санкции против России, если версия об отравлении политика подтвердится.