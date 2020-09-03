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Политика

"Орудие для террора"

Сотрудник британских спасательных служб на кладбище в Солсбери, которое незадолго до отравления посещали Сергей и Юлия Скрипаль, 10 марта 2020 года

Создатель "Новичка" об отравлении Алексея Навального

Разновидность "Новичка", которую применили против Алексея Навального, может быть в разы более опасной для жертвы, чем "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в марте 2018 года. Такое предположение сделал в интервью Радио Свобода один из разработчиков боевого отравляющего вещества Вил Мирзаянов. По его словам, если яд попал в организм Навального через желудок, он мог быть не опасен для окружающих – а значит, если за покушением на политика стоят те же люди, что и за покушением на Скрипалей, они могли сделать своего рода работу над ошибками.

Мирзаянов с 1965 по 1992 год работал в государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который курировали министерства военно-промышленного комплекса СССР и КГБ. По его словам, вещество А-230, ставшее первым в серии "Новичок", было разработано в начале 1970-х химиком Петром Кирпичевым в Шиханах, в так называемом Вольском филиале ГосНИИОХТ. О существовании отравляющего вещества под кодовым названием “Новичок” Вил Мирзаянов впервые рассказал в сентябре 1992 года

В интервью Радио Свобода Мирзаянов – спустя два года после отравления "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль - рассказывает о том, чем отличается от того случая отравление Алексея Навального, почему от "Новичка" на этот раз не пострадали другие люди, и том, могли ли российские врачи не найти подтверждений об отравлении Навального веществом этого типа.

– "Новичок", который использовался в Великобритании, очень сильно навредил окружающим. Все мы помним защитные костюмы людей, которые работали в местах, где побывали Сергней и Юлия Скрипаль, жительницу соседнего с Солсбери города Эймсбери Дон Стерджесс, которая умерла из-за "Новичка" во флаконе от духов, выброшенного отравителями. Речь шла чуть ли не об отселении людей и сносе домов. Почему в случае с Алексеем Навальным ничего подобного не произошло?

Солсбери, место, где нашли в бессознательном состоянии Сергея и Юлию Скрипаль, март 2020 года
Солсбери, место, где нашли в бессознательном состоянии Сергея и Юлию Скрипаль, март 2020 года

– Важен метод использования. Сергей и Юлия Скрипаль отравились при попадании "Новичка" через кожу, определенная доза вещества попала на их руки. В случае "Новичок", скорее всего, попал в пищеварительный тракт. Мне кажется, в этот раз использовали другую версию, а именно "Новичок" под кодовым названием А-261. Вместо вещества амидиновой группы они присоединили к молекуле "Новичка" гуанидин. Это сделал еще автор "Новичка" Петр Кирпичев. Во-первых, зто дало возможность повысить токсичность почти в 10 раз по сравнению с тем веществом, которое было использовано в Солсбери. Во-вторых, это уже твердое вещество. Его можно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем. Чтобы убить им человека, достаточно нескольких миллиграмм.

Мосжно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем

– Почему тогда Алексей Навальный не умер?

– Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом.

– Немецкие врачи говорят, что уровень холинэстеразы в организме Навального постепенно восстанавливается, да и Скрипали, как мы знаем, в итоге выжили после отравления. Почему вы думаете, что последствия будут необратимыми?

– Потому что мне неизвестны случаи полного восстановления после отравления фосфорорганическими боевыми отравляющими веществами. Люди, которые подвергались воздействию таких веществ в советское время, уже никогда своей прежней работой не занимались, их просто не восстанавливали в должности, потому что все это понимали (из-за поломки вентилятора воздействию "Новичка" подвергся, например, сотрудникик НИИОХТ Андрей Железняков, также пострадал от него и еще один из создателей вещества Владимир Углев, – прим. РС).

– Если мы предположим, что речь идет о новой версии "Новичка" –​ могла ли она быть менее опасной для окружающих?

– Да, если это твердое вещество, оно имеет уже почти неопасную упругость паров (Сергей и Юлия Скрипаль, как показало расследование, были отравлены желеобразной версией "Новичка", нанесенной на дверную ручку – прим. РС). Я бы даже сказал нулевую, он не пройдет даже через бумагу. Если добавили в пакетик с чаем – этого достаточно. Этого никто не заметит. "Оператору" – будем называть террориста оператором – он тоже не опасен. Он мог его вытащить и положить в чай даже голыми руками. Сухую форму "Новичка" разработал Кирпичев, испытывали ее на полигоне в Шиханах. Оно оказалось в 10 раз сильнее, чем созданные им же отравляющие вещества А-230 и А-232.

Алексей Навальный в омской больнице
Алексей Навальный в омской больнице

– Как оно выглядит? Это гранулы, порошок, что-то другое?

– Вещества А-261 я не видел. Обычно вы можете превратить его во что угодно, потерев немного, скорее всего, это порошок.

– Как быстро это вещество действует? Могло ли отравление произойти незадолго до проявления первых симптомов?

– Очевидно, что оно попало в пищеварительный тракт, потому что никто другой не отравился. Куда надо, потому что это было сделано явно целенаправленно.

Очевидно, что вещество попало в пищеварительный тракт

– То есть оно быстрее попало в кровь?

– Естественно. Врачи говорят, что они его [Алексея Навального] восстановят. Не знаю. Ацетилхолин (органическое соединение, баланс которого в организме нарушается при отравлении ингибиторами холинэстеразы, таими, как "Новичок", – прим. РС) отвечает за передачу сигналов головного мозга нашим функциональным органам – зрение, мускулы, пищеварение. В результате отравления некоторые из этих связей могут быть необратимо повреждены, или повреждены на половину.

– Когда Алексей Навальный еще был в Омске, было много разговоров о том, что его не выпускают в Германию, чтобы яд успел "выветриться" из организма. Это имеет смысл, или "Новичок" можно было обнаружить хоть через два месяца, хоть через полгода?

– Организм человека, конечно, старается уничтожать яд. С этой точки зрения российские органы все делали правильно – чем больше они его держали, тем больше яд будет разлагаться. Однако, на примере того же Сергея Скрипаля видно, что, попав в организм, "Новичок" не так уж быстро исчезает. Его там можно обнаружить даже через месяц.

– Как, по вашему мнению, немецким специалистам удалось обнаружить "Новичок" в организме Алексея Навального? Это было сделано также, как в случае со Скрипалями?

– В Омском госпитале, наверное, не могли сделать такой анализ, у них, скорее всего, просто не было такого оборудования и обслуживающего его персонала. Это очень дорогое оборудование, один хромато-масс-спектрометр может стоить сотни тысяч долларов. При этом в его компьютере должны быть известные версии "Новичков". Я об этих версиях сообщил в своей книге в 2007 году. Я думаю, что после этого все цивилизованные страны синтезировали их в каком-то небольшом количестве и сняли спектры. Естественно, и Бундесвер тоже, поэтому Бундесвер смог выявить "Новичок".

Сотрудники берлинской клиники "Шарите" транспортируют Алексея Навального после его прилета из России
Сотрудники берлинской клиники "Шарите" транспортируют Алексея Навального после его прилета из России

– Были сообщения, что Германия обращалась за помощью к Англии, в лабораторию в Портон-Лауне, которая нашла "Новичок" у Скрипалей, а также в Болгарию, где "Новичком", предположительно, был отравлен предприниматель Эмилиан Гебрев. Значит, все было не так уж просто?

– Конечно, чем больше информации – тем лучше, но не думаю, что болгары могли сильно помочь немцам с расшифровкой. У немцев и англичан очень хорошее оборудование. Скорее всего, там шла речь об обмене информацией по лечению.

– Омские врачи и помогавшие им врачи из Москвы говорят, что анализы Навального были отправлены в российскую столицу и именно из столичной лаборатории пришли результаты, которые не свидетельствовали об отравлении. Могло ли там, в Москве, тоже не быть такого оборудования?

– В Москве такое оборудование, конечно, есть, хотя бы потому, что Россия участвует в Конвенции о запрещении химического оружия. В рамках проверки ее соблюдения проходят инспекции, берутся анализы, пробы. Другое дело, что они, конечно, не будут сообщать о результатах анализов, даже если они их сделали. Разведка не позволит.

– Что вы почувствовали, когда спустя 2 года после отравления Скрипалей узнали о том, что Алексей Навальный также отравлен "Новичком"?

– Как человек, причастный к созданию "Новичка", я всегда в таких случаях чувствую, что в этом есть часть моей вины. Это меня всегда трогает таким отрицательным образом. Это очень большой негатив для меня. Это нехорошее дело. Я никогда не думал, что то, что мы разрабатывали и на что тратили свое время и способности, когда-нибудь станет орудием для террора. Мы все-таки думали, что это нужно для обороны страны. Потом я уже понял, что это просто орудие массового убийства, которое поражает незащищенных людей. Не войска, а мирное население. Войска всегда могут надеть противогазы или защитную одежду, и ничего не будет, даже после атаки "Новичком". Но даже тогда, когда я это понял, я не думал, что дело дойдет до такой низости, - сказал в интервью Радио Свобода Вил Мирзаянов.

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