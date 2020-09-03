Разновидность "Новичка", которую применили против Алексея Навального, может быть в разы более опасной для жертвы, чем "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в марте 2018 года. Такое предположение сделал в интервью Радио Свобода один из разработчиков боевого отравляющего вещества Вил Мирзаянов. По его словам, если яд попал в организм Навального через желудок, он мог быть не опасен для окружающих – а значит, если за покушением на политика стоят те же люди, что и за покушением на Скрипалей, они могли сделать своего рода работу над ошибками.

Мирзаянов с 1965 по 1992 год работал в государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который курировали министерства военно-промышленного комплекса СССР и КГБ. По его словам, вещество А-230, ставшее первым в серии "Новичок", было разработано в начале 1970-х химиком Петром Кирпичевым в Шиханах, в так называемом Вольском филиале ГосНИИОХТ. О существовании отравляющего вещества под кодовым названием “Новичок” Вил Мирзаянов впервые рассказал в сентябре 1992 года

В интервью Радио Свобода Мирзаянов – спустя два года после отравления "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль - рассказывает о том, чем отличается от того случая отравление Алексея Навального, почему от "Новичка" на этот раз не пострадали другие люди, и том, могли ли российские врачи не найти подтверждений об отравлении Навального веществом этого типа.

– "Новичок", который использовался в Великобритании, очень сильно навредил окружающим. Все мы помним защитные костюмы людей, которые работали в местах, где побывали Сергней и Юлия Скрипаль, жительницу соседнего с Солсбери города Эймсбери Дон Стерджесс, которая умерла из-за "Новичка" во флаконе от духов, выброшенного отравителями. Речь шла чуть ли не об отселении людей и сносе домов. Почему в случае с Алексеем Навальным ничего подобного не произошло?

– Важен метод использования. Сергей и Юлия Скрипаль отравились при попадании "Новичка" через кожу, определенная доза вещества попала на их руки. В случае "Новичок", скорее всего, попал в пищеварительный тракт. Мне кажется, в этот раз использовали другую версию, а именно "Новичок" под кодовым названием А-261. Вместо вещества амидиновой группы они присоединили к молекуле "Новичка" гуанидин. Это сделал еще автор "Новичка" Петр Кирпичев. Во-первых, зто дало возможность повысить токсичность почти в 10 раз по сравнению с тем веществом, которое было использовано в Солсбери. Во-вторых, это уже твердое вещество. Его можно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем. Чтобы убить им человека, достаточно нескольких миллиграмм.

Мосжно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем

– Почему тогда Алексей Навальный не умер?

– Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом.

– Немецкие врачи говорят, что уровень холинэстеразы в организме Навального постепенно восстанавливается, да и Скрипали, как мы знаем, в итоге выжили после отравления. Почему вы думаете, что последствия будут необратимыми?

– Потому что мне неизвестны случаи полного восстановления после отравления фосфорорганическими боевыми отравляющими веществами. Люди, которые подвергались воздействию таких веществ в советское время, уже никогда своей прежней работой не занимались, их просто не восстанавливали в должности, потому что все это понимали (из-за поломки вентилятора воздействию "Новичка" подвергся, например, сотрудникик НИИОХТ Андрей Железняков, также пострадал от него и еще один из создателей вещества Владимир Углев, – прим. РС).

– Если мы предположим, что речь идет о новой версии "Новичка" –​ могла ли она быть менее опасной для окружающих?

– Да, если это твердое вещество, оно имеет уже почти неопасную упругость паров (Сергей и Юлия Скрипаль, как показало расследование, были отравлены желеобразной версией "Новичка", нанесенной на дверную ручку – прим. РС). Я бы даже сказал нулевую, он не пройдет даже через бумагу. Если добавили в пакетик с чаем – этого достаточно. Этого никто не заметит. "Оператору" – будем называть террориста оператором – он тоже не опасен. Он мог его вытащить и положить в чай даже голыми руками. Сухую форму "Новичка" разработал Кирпичев, испытывали ее на полигоне в Шиханах. Оно оказалось в 10 раз сильнее, чем созданные им же отравляющие вещества А-230 и А-232.

– Как оно выглядит? Это гранулы, порошок, что-то другое?

– Вещества А-261 я не видел. Обычно вы можете превратить его во что угодно, потерев немного, скорее всего, это порошок.

– Как быстро это вещество действует? Могло ли отравление произойти незадолго до проявления первых симптомов?

– Очевидно, что оно попало в пищеварительный тракт, потому что никто другой не отравился. Куда надо, потому что это было сделано явно целенаправленно.

Очевидно, что вещество попало в пищеварительный тракт

– То есть оно быстрее попало в кровь?

– Естественно. Врачи говорят, что они его [Алексея Навального] восстановят. Не знаю. Ацетилхолин (органическое соединение, баланс которого в организме нарушается при отравлении ингибиторами холинэстеразы, таими, как "Новичок", – прим. РС) отвечает за передачу сигналов головного мозга нашим функциональным органам – зрение, мускулы, пищеварение. В результате отравления некоторые из этих связей могут быть необратимо повреждены, или повреждены на половину.

– Когда Алексей Навальный еще был в Омске, было много разговоров о том, что его не выпускают в Германию, чтобы яд успел "выветриться" из организма. Это имеет смысл, или "Новичок" можно было обнаружить хоть через два месяца, хоть через полгода?

– Организм человека, конечно, старается уничтожать яд. С этой точки зрения российские органы все делали правильно – чем больше они его держали, тем больше яд будет разлагаться. Однако, на примере того же Сергея Скрипаля видно, что, попав в организм, "Новичок" не так уж быстро исчезает. Его там можно обнаружить даже через месяц.

– Как, по вашему мнению, немецким специалистам удалось обнаружить "Новичок" в организме Алексея Навального? Это было сделано также, как в случае со Скрипалями?

– В Омском госпитале, наверное, не могли сделать такой анализ, у них, скорее всего, просто не было такого оборудования и обслуживающего его персонала. Это очень дорогое оборудование, один хромато-масс-спектрометр может стоить сотни тысяч долларов. При этом в его компьютере должны быть известные версии "Новичков". Я об этих версиях сообщил в своей книге в 2007 году. Я думаю, что после этого все цивилизованные страны синтезировали их в каком-то небольшом количестве и сняли спектры. Естественно, и Бундесвер тоже, поэтому Бундесвер смог выявить "Новичок".

– Были сообщения, что Германия обращалась за помощью к Англии, в лабораторию в Портон-Лауне, которая нашла "Новичок" у Скрипалей, а также в Болгарию, где "Новичком", предположительно, был отравлен предприниматель Эмилиан Гебрев. Значит, все было не так уж просто?

– Конечно, чем больше информации – тем лучше, но не думаю, что болгары могли сильно помочь немцам с расшифровкой. У немцев и англичан очень хорошее оборудование. Скорее всего, там шла речь об обмене информацией по лечению.

– Омские врачи и помогавшие им врачи из Москвы говорят, что анализы Навального были отправлены в российскую столицу и именно из столичной лаборатории пришли результаты, которые не свидетельствовали об отравлении. Могло ли там, в Москве, тоже не быть такого оборудования?

– В Москве такое оборудование, конечно, есть, хотя бы потому, что Россия участвует в Конвенции о запрещении химического оружия. В рамках проверки ее соблюдения проходят инспекции, берутся анализы, пробы. Другое дело, что они, конечно, не будут сообщать о результатах анализов, даже если они их сделали. Разведка не позволит.

– Что вы почувствовали, когда спустя 2 года после отравления Скрипалей узнали о том, что Алексей Навальный также отравлен "Новичком"?

– Как человек, причастный к созданию "Новичка", я всегда в таких случаях чувствую, что в этом есть часть моей вины. Это меня всегда трогает таким отрицательным образом. Это очень большой негатив для меня. Это нехорошее дело. Я никогда не думал, что то, что мы разрабатывали и на что тратили свое время и способности, когда-нибудь станет орудием для террора. Мы все-таки думали, что это нужно для обороны страны. Потом я уже понял, что это просто орудие массового убийства, которое поражает незащищенных людей. Не войска, а мирное население. Войска всегда могут надеть противогазы или защитную одежду, и ничего не будет, даже после атаки "Новичком". Но даже тогда, когда я это понял, я не думал, что дело дойдет до такой низости, - сказал в интервью Радио Свобода Вил Мирзаянов.