ОЗХО серьёзно озабочена информацией об отравлении Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) серьёзно озабочена информацией об отравлении нервно-паралитическим веществом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса.
Организация следит за ситуацией и готова предоставить свою помощь. Директор ОЗХО заявил, что "участники Конвенции о запрещении химического оружия считают его применение предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам".
Ранее в среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
Власти Германии заявили о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального, которое Ангела Меркель назвала "покушением". О мерах против виновников отравления заявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Последний обвинил Россию в неоднократном использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите", где он находится до сих пор без сознания и на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
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