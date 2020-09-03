ОЗХО серьёзно озабочена информацией об отравлении Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) серьёзно озабочена информацией об отравлении нервно-паралитическим веществом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса.

Организация следит за ситуацией и готова предоставить свою помощь. Директор ОЗХО заявил, что "участники Конвенции о запрещении химического оружия считают его применение предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам".

Ранее в среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

Власти Германии заявили о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального, которое Ангела Меркель назвала "покушением". О мерах против виновников отравления заявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Последний обвинил Россию в неоднократном использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".