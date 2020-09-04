Московский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда города об увеличении компенсации за незаконное уголовное преследование эксперту Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольге Зелениной. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Согласно решению суда, Зеленина должна получить за 6,5 лет уголовного преследования полтора миллиона рублей компенсации вместо 700 тысяч.

В 2011 году Зеленина дала экспертное заключение о низком содержании наркотических веществ в 42 тоннах пищевого мака, задержанных на брянской таможне. Экспертиза была проведена по просьбе ввозившего товар бизнесмена, заподозренного в контрабанде наркотиков под видом ввоза пищевых продуктов.

После этого заключения Зеленина была арестована в 2012 году по делу о превышении должностных полномочий и пособничестве преступному сообществу. Она провела больше месяца в СИЗО, а потом была отпущена под подписку о невыезде. В январе 2019 года она была оправдана.

В 2012 и 2018 году подписи в поддержку биолога собирало Общество научных работников, обращение в поддержку Зелениной в Генпрокуратуру отправлял президент РАН Александр Сергеев, статья о её преследовании выходила в авторитетном научном журнале Nature.