Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали из-за клипа Децла

В Архангельске суд оштрафовал на 4 тысячи рублей главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Андрея Боровикова из-за клипа рэпера Децла на его странице во "ВКонтакте". Активиста признали виновным в пропаганде наркотиков, сообщает Север.Реалии.

Боровиков не согласен с решением суда. По мнению активиста, местная библиотека тоже может быть "рассадником пропаганды наркотиков", ведь в ней можно взять книгу Михаила Булгакова "Морфий". Клип Децла был добавлен Боровиковым в раздел "Мои видеозаписи" в 2015 году.

Административное дело в отношении активиста завели в апреле этого года якобы из-за поста с фотографией конопли. Полицейские посчитали, что Боровиков таким образом "совершил незаконную рекламу растений". Активист отрицал, что на его странице в соцсети существует подобная запись. "Изначально возбудили административное дело, в котором фигурировал шуточный клип Comedy Club 2015 года, фотография значка "Ударник коноплеводства" за 2015 год, фильм Би-би-си о лечебной марихуане – 2016 год, и клип Децла "Лигалайз" - 2015 год. Они сначала предъявляли всё, но в конечном итоге остановились на песне Децла", - рассказал Боровиков.

Андрей Боровиков был одним из организаторов антимусорного митинга в центре Архангельска 7 апреля 2019 года. Боровикова задержали и отправили в СИЗО, обвинив его по так называемой "дадинской" статье, которая предполагает уголовное наказание за повторное нарушение правил митингов. Позднее меру пресечения ему смягчили, запретив появляться в Шиесе.