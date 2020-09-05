В Минске в милиции остаются 9 студентов, задержанных на протестах

В Минске из отделений отпущены 25 из 34-х задержанных на акциях протеста в субботу студентов.

Об этом вечером сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По её словам, студенты были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Все привлечены к административной ответственности. "Девять остающихся в милиции будут находиться в местах временного содержания до суда", - добавила Ганусевич. Она отметила, что эти девять человек к административной ответственности привлекаются повторно.

В субботу в Минске проходили новые студенческие выступления, а также "Женский марш" против официальных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

5 сентября студенты устроили шествия в разных частях белорусской столицы, в том числе на площади Якуба Коласа и на улице Карла Маркса. Они шли по улицам с красно-белыми флагами – давним символом движения против Лукашенко. По информации ряда СМИ, молодых людей задерживали люди в штатском.

Во втором половине дня тысячи женщин начали марш от Комаровского рынка в сторону проспекта Независимости. По информации СМИ, в акции участвовали до 10 тысяч человек.

Во время освещения "Женского марша" в Минске были на некоторое время задержаны двое сотрудников телеканала "Белсат". Также задержали журналистку "Зеленого портала" Анастасию Захаревич, передаёт Tut.By со ссылкой на информацию от Белорусской ассоциации журналистов.

Вечером в Минске верующие разных конфессий собрались в Красной церкви на мессу, чтобы вспомнить "всех, кто страдает в тюрьмах и пропал в Беларуси". Во время службы епископ Юрий Касабуцкий упомянул жестокое задержание студентов на улице Карла Маркса. "В стране люди со страхом смотрят на людей, которые должны их защищать", - сказал священник, слова которого приводит Белорусская служба Радио Свобода.

Протесты 5 сентября были и в других городах Белоруссии, в том числе, в Гомеле, Гродно.

Большинство стран Европы, США и ряд других государств не признали итоги выборов в Белоруссии, и подвергли критике Лукашенко за преследования сторонников оппозиции как после, так и до дня голосования. При разгонах протестующих ОМОНом пострадали сотни людей, тысячи – были задержаны. Многие впоследствии рассказали о пытках.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская в субботу призвала Россию уважать белорусский суверенитет. "Суверенитет и независимость Белоруссии не продаются и не обсуждаются, другие страны, в том числе, Россия, должны относиться к этому с уважением", - сказала Тихановская в ходе трансляции в YouTube, отвечая на вопрос, как она относится к тому, что Москва поддерживает нынешние белорусские власти.