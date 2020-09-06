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История

Бдительность без мрамора. Мифы и факты о культе Юлиуса Фучика

Юлиус Фучик

Историки и кураторы Института изучения тоталитарных режимов и Национального музея Чехии решили критически взглянуть на текст "Репортаж с петлей на шее" Юлиуса Фучика – в связи с годовщиной его первой публикации. Культ, связанный с ним, а также его автором, в странах Восточной Европы и в СССР формировался вокруг сакральной жертвы, сделанной ради светлого будущего социализма. Но оказалось, что текст, который Фучик передавал из тюрьмы в виде тайных записок, был переработан цензурой – ради целей пропаганды.

"Репортаж с петлей на шее" был опубликован осенью 1945 года – всего через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны. В нем Юлиус Фучик, чехословацкий журналист и один из активных участников организованного коммунистической партией движения сопротивления, рассказывает об аресте, заключении, сокамерниках, допросах, вспоминает о друзьях и жене. Текст писался на протяжении почти года – до тех пор, пока Фучика не увезли из Праги в одну из тюрем Берлина, где расстреляли. После публикации книги по ее мотивам очень быстро был снят фильм, что и положило начало популярности текста.

Заключительная фраза "Люди, я любил вас. Будьте бдительны!" стала в социалистических странах крылатой, однако, как впоследствии выяснили чешские историки, из текста была вырезана завершающая часть, в которой Фучик признавался в том, что давал свидетельские показания гестапо. Пропаганда твердила, что после ареста Фучик молчал, и это усиливало восприятие его фигуры как стойкого коммуниста, не согнувшегося под тяжестью непростых обстоятельств.

Сегодня критически оценивают и публицистическую деятельность Фучика. Его репортажи из Советского Союза полны утверждений об увеличении производства продовольствия, хотя в то время, когда они создавались, на юге страны был голодомор, а в СССР – проходила коллективизация. В Чехии Фучику не могут простить и того, что он остался членом коммунистической партии даже когда стало известно о сталинских репрессиях в СССР, хотя многие его соратники именно по этой причине покинули партию в 30-х годах. Неудивительно, что названные в честь журналиста улицы в 90-х постепенно исчезли с улиц чешских городов. В России же они сохранились до сих пор в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. То же и с памятниками: в Москве памятник остался, в Праге – был убран.

Выставка, открывшаяся в Праге по случаю 30-летия издания "Репортажа с петлей на шее" – одного из главных текстов коммунистической культурной политики, – рассказывает об этих и других фактах, ставших известными в последние годы. После ее посещения по-другому воспринимаются десятки изданий книги Фучика в экспозиции: после войны она была опубликована в 90 странах мира.

Издания книги "Репортаж с петлей на шее" на разных языках в экспозиции выставки
Издания книги "Репортаж с петлей на шее" на разных языках в экспозиции выставки

– Мы решили снова напомнить о том, что история Юлиуса Фучика и его произведения крайне интересная, неоднозначная и на сегодняшней есть немало источников, откуда мы можем черпать информацию, – рассказывает один из авторов выставки, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Чехии и историк Камил Чинатл. – Мы стремились показать разные плоскости этой истории. В том числе как создавался культ Фучика – народного героя социализма. Ведь для поддержания культа применялись разные специальные мероприятия, например, чтения идеологически выверенной литературы, а за участие в них в Чехословакии давали значки с изображением Фучика. Выставка также показывает постепенный отказ от культа – представлено множество свидетельств: демонтаж памятников и бюстов, переименование улиц. Случай Фучика показывает, как разворачивается поклонение идолам и как оно затем затухает. Не только в исторической перспективе, имея в виду историю коммунизма. Это позволяет критически осмыслить механизмы произошедшего. Манипуляция – тема, которая актуальна и для современного общества.

Какие факты стали доступными после 1989 года, позволяющие развенчать мифы, созданные вокруг Фучика социалистической пропагандой?

– Ключевым в этом смысле была публикация неподцензурного текста "Репортаж с петлей на шее" в 1995 году группой чешских историков. Они довольно подробно задокументировали, как появился текст, который мы все читали потом в напечатанном виде. Это позволило понять, что, когда и зачем в тексте репортажа менялось. Вокруг этого исследования в Чехии развернулась довольно эмоциональная дискуссия. Часть историков выступили с критикой, что речь идет о релятивизме по отношению к коммунизму. Дискуссия в основном происходила в академической среде, но тем не менее оказалось, что Юлиус Фучик – все еще горячая тема. Не уверен, кстати, что в других постсоциалистических странах это вообще заметили, хотя имя Фучика старшему поколению хорошо известно. С тех пор, правда, о Фучике почти не говорили – и молодое поколение его почти не знает, но мне кажется, что это даже хорошо, потому что это дает возможность с расстояния критически и рационально проанализировать эту историческую фигуру. Можно избежать черно-белых суждений, эмоциональных дискуссий и бессмысленных ссор. Фучик заслуживает спокойного рассмотрения, с аргументами и нюансами.

Экспозиция выставки
Экспозиция выставки

– Одной из частей мифа о Фучике было его героическое поведение после ареста. Сегодня, благодаря работе историков известно, что Фучик давал показания и даже признался в этом в своем предсмертном репортаже. Какие еще части его текста были убраны цензурой?

– Ключевым местом, конечно, является часть в конце репортажа, где Фучик объясняет, почему вел себя в гестапо иначе, чем было принято среди членов движения сопротивления, почему давал показания. Он защищается тем, что якобы играл в игру с гестапо, водил за нос. Мы сегодня можем эти его тезисы скорректировать, потому что в архиве есть материалы его дела. Они, с одной стороны, сохранились и довольно обширны по объему, с другой стороны, их невозможно однозначно интерпретировать. Материалы этого дела изучали уже несколько исследователей, и они сходятся в том, что там содержится очень много информации, которая была известна гестапо и до этого. Поэтому нельзя сказать, что Фучик рассказал какую-то существенную информацию, которая бы привела к аресту людей, о которых гестапо не было бы известно. С другой стороны, Фучик мог не знать, что известно гестапо, а что нет, и факт, что он давал показания и они были довольно обширны, невозможно отрицать.

Что касается других вырезанных цензурой частей текста, они не так значительны, но тем не менее все же интересны. В "Репортаже с петлей на шее" Фучик критически высказывался о чехословацкой политике по отношению к чешским немцам – в том смысле, что считал, что Чехословакия толкнула немцев в объятия нацизма. В этом был своего рода интернационализм и сочувствие немецким коммунистам со стороны коммунистов Чехословакии. После Второй мировой войны эта часть была вычеркнута, потому что раскалывала консенсус о коллективной вине немцев во время войны.

После 1989 года говорилось, что Юлиус Фучик был осведомителем гестапо. Что известно об этом сегодня?

Это не подтвердилось – в материалах дела этого нет. Довольно интересно следить, как появлялись разнообразные мифы вокруг Фучика. Они начинают возникать постепенно с конца 60-х. Это была реакция на мифологизацию Фучика коммунистической партией. В это время среди участников движения сопротивления и среди общественности начали распространяться истории его демонизирующие – например, о том, как он появился в гестапо, курил и тушил сигареты о людей, которых приводили на допрос. В конце 80-х было очень распространенным мнение, что "Репортаж с петлей на шее" не был написан Фучиком, что все это была выдумка коммунистов, чтобы создать удобного им героя. В 90-х в связи с изданием книги, о которой я уже упоминал, провели экспертизу записок, которые Фучик передавал из тюрьмы, и подтвердилось, что они подлинные. То есть наряду с мифами, созданными коммунистами, существовали такие же фиктивные мифы с приставкой "анти" – и это создавало черно-белое напряжение в этой истории.

Оригинальные записки, которые Фучик передавал из тюрьмы по мере написания текста
Оригинальные записки, которые Фучик передавал из тюрьмы по мере написания текста

Тем не менее Фучик писал пропагандистские репортажи из Советского Союза, не разорвал отношения с коммунистической партией и оставался ее членом, несмотря на то что было известно о сталинских преступлениях. Не является ли выставка попыткой снова вернуть Фучику образ героя?

Я бы так не сказал. В тот момент, когда мы показываем все механизмы власти, которые привели к мифологизации Фучика, мы избавляем его от мрамора и монументальности. Этот образ уже распался на части, он уже не работает для идеологической манипуляции. Теперь это поучительная история о том, как можно распознавать политический популизм или идолов рекламного рынка.

В то же время есть, что называется, три уровня рассмотрения истории жизни Фучика – его репортажи, его деятельность в коммунистической партии и его жизнь. Да, Фучик был коммунистическим идеологом, который работал на коммунистическую пропаганду. Да, его репортажи из СССР это искаженная реальность и манипуляция.

Что еще играло роль при создании культа Фучика?

Важным компонентом было значение молодости. Его представляли как архетип молодого героя, и режим отождествлял его с молодежным движением. В этот образ вкладывались оптимизм и вера в будущее. В то же время в этом мифе резонируют евангелические контексты, перенос в культурную среду образов, известных благодаря христианству. Например, искупительная жертва – что Фучик стал жертвой, из которой родился новый социалистический мир, а раз так, значит, к этой жертве необходимо постоянно возвращаться и сакрализировать, поклоняться. Этот миф, конечно, сложен из нескольких слоев. В социалистической культуре он действовал очень эффективно. Он объединял разные контексты – очень хорошо это видно на примере образования: Фучика изучали и на уроках истории, и на уроках литературы. Фучик при жизни занимался критикой литературных произведений, и его тексты в учебниках приводили в качестве комментариев по разным темам – когда говорили о писательнице Божене Немцовой, национальном возрождении и т. д. Иными словами, он был всюду, это часть социалистической культуры, поэтому сегодня необходима критическая оценка его личности, – говорит чешский историк Камил Чинатл.

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