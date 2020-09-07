Правозащитники пожаловались на запрет одиночных пикетов

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов и исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева обратились к уполномоченным по правам человека в Москве и Санкт-Петербурге Татьяне Потяевой и Александру Шишлову с просьбой поднять вопрос об отмене запрета на одиночные пикеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение.

"Мы обеспокоены негативной тенденцией ограничения одиночных пикетов, сложившейся в Москве и Санкт-Петербурге в последнее время. Важное значение одиночных пикетов обусловлено тем, что это единственный формат публичного выражения мнения, который не требует предварительного согласования с органами власти и позволяет гражданам достаточно быстро и просто высказаться по общественно значимым вопросам, требующим немедленной реакции", — говорится в документе.

Основные проблемы, по словам правозащитников:

Введенные из-за пандемии в обоих городах ограничения на проведение публичных мероприятий, которые продолжают действовать до сих пор.

Интерпретация одиночных пикетов властями: одиночный пикет может рассматриваться в качестве коллективного публичного мероприятия, если возле демонстранта собираются наблюдатели, прохожие или образуется очередь желающих также выступить с пикетом после окончания пикета предыдущего демонстранта.

Нечетко определенный федеральным и городскими законами статус участников одиночных пикетов: являются ли они участниками или организаторами одиночного пикета.

Специфика задержаний на одиночных пикетах. "Так называемое задержание по книге учета сообщений о происшествиях, которое стали активно применять осенью 2018 года в отношении участников "бессрочного протеста", — это задержание со ссылкой на жалобы от граждан, зарегистрированные в книге учета сообщений о преступлениях. Такое основание продолжает применяться в Санкт-Петербурге и в 2020 году", — заявили правозащитники.

Правозащитники попросили Потяеву и Шишлова обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением отменить запреты на проведение одиночных пикетов, введенные указами в марте этого года в преддверии самоизоляции, а также внести на рассмотрение Мосгордумы и заксобрания Петербурга "вопрос об ограничении свободы выражения и свободы собраний граждан в форме одиночных пикетов".

Также правозащитники попросили омбудсменов обратиться в ГУ МВД России по Москве, а также в главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предложением прекратить задержания участников одиночных пикетов в обоих городах.