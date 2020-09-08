Когда Россия очнется?

Алексея Навального вывели из искусственной комы , в которой он находился после покушения на его жизнь с помощью химического оружия типа "Новичок". Факт отравления ядом "Новичком" установлен исследованиями в лабораториях Германии. Об этом лично сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Официальные лица РФ отвергают этот факт, как голословное обвинение. Уголовное дело о покушении на убийство так демонстративно и не возбуждено, что вызывает еще больше подозрения. Тем более, что покушение на Навального вписывается в ряд предыдущих атак российских спецслужб на неугодных: за рубежом расследованы отравления, например, Ливиненко, Скрипалей, установлены средства и исполнители.

Средства массовой пропаганды России продолжают забрасывать публику неподтвержденными версиями о лекарствах и наркотиках, или тезисами: "впал в кому - вышел из нее, с кем не бывает". А лучшие пропагандисты режима вроде Владимира Познера рассуждают на тему: "Путину покушение не выгодно". Точно так же им подобные рассуждали о том, что Путину "не выгодны" убийства Бориса Немцова и Анны Политковской.

Публичная реакция в связи с покушением на лидера оппозиции была относительно слабой, как будто люди были парализованы страхом.

Когда очнется Россия? Политический процесс после покушения на Алексея Навального обсуждают политолог, географ Дмитрий Орешкин, политик и историк Соломон Гинзбург. Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 8 сентября в 19:05