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Навального вывели из искусственной комы

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи берлинской клиники "Шарите". Как сообщается, Навальный выведен из искусственной комы. Также проводятся мероприятия по его постепенному снятию с аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сообщается, что Навальный реагирует на разговор с ним.

Врачи не исключают, что перенесённое Навальным отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья.

Навальный находился в коме с 20 августа - в течение 19 дней. На лечении в клинике "Шарите" он с 22 августа, в Берлин он был перевезён из Омска. В больницу Омска он был госпитализирован после того, как ему стало плохо на борту самолёта, который совершил экстренную посадку в омском аэропорту.

На прошлой неделе власти Германии заявили, что в организме Навального были найдены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву расследовать случившееся с оппозиционером. Российские власти, ссылаясь на врачей, которые лечили Навального в Омске, скептически относятся к версии отравления. Уголовное дело в России не возбуждено.

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